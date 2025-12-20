DOLAR
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Denetimli Serbestlik 20. Yıl Sempozyumunda

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Türk Denetimli Serbestlik Sistemi’nin 20 Yıllık Panoraması' sempozyumuna katıldı.

'Türk Denetimli Serbestlik Sistemi’nin 20 Yıllık Panoraması' Ankara Hakimevi'nde

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, '20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu'na katılım sağladı.

'Türk Denetimli Serbestlik Sistemi’nin 20 Yıllık Panoraması: 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu', Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi.

Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Başsavcı Karakülah'a Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan eşlik etti.

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

