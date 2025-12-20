DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Trabzon Büyükşehir: Gülbaharhatun’daki ağaç kesim iddiaları yalanlandı

Belediye, Gülbaharhatun’daki kaldırım yenileme çalışmalarında kuruyan ağaçların risk teşkil ettiği için söküldüğünü ve yerlerine yenilerinin dikileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:51
Trabzon Büyükşehir: Gülbaharhatun’daki ağaç kesim iddiaları yalanlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Gülbaharhatun açıklaması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan bilgilendirme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun Mahallesi'nde yürütülen kaldırım yenileme çalışmaları sırasında ağaçların kesildiği ve yeşil dokuya zarar verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediye açıklamasında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zaruri hale geldiği vurgulanarak, şehir genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir şehircilik ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda kaldırım üzerinde yer alan ve kuruduğu tespit edilen sınırlı sayıdaki ağaçın çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenmiş; bu ağaçlar, yenileri dikilmek üzere yerleri boş bırakılacak şekilde sökülmüştür. Belediyenin açıklamasında bu müdahaleyi 'ağaç katliamı' olarak değerlendirenlerin tutumunun insafsızlık olduğu belirtildi.

Belediye, söz konusu çalışmanın kuruyan ağaçların devrilme tehlikesinin bertaraf edilmesi ve yerine daha sağlıklı ağaçların dikilmesi amacıyla zorunlu olduğunu; bunun şehri yeşillendirme sürecinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Gençin göreve geldiği günden bu yana 'Daha yeşil bir Trabzon' vizyonunu önceliklendirdiği, parklar, yeşil alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları konusunda yüksek hassasiyet gösterdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sökülen ağaçların yerine daha sağlıklı, çevreye uyumlu ve uzun ömürlü yeni ağaçların dikiminin planlandığı; çalışmalar tamamlandığında alanın daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

Belediye, bundan sonra da çevreyi koruyan, yeşil alanları artıran ve Trabzon'u daha yaşanabilir kılan projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORTAHİSAR İLÇESİ GÜLBAHARHATUN MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN KALDIRIM...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORTAHİSAR İLÇESİ GÜLBAHARHATUN MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI SIRASINDA AĞAÇLARIN KESİLDİĞİ VE YEŞİL DOKUYA ZARAR VERİLDİĞİ YÖNÜNDE BASINDA YER ALAN İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI AÇIKLADI.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORTAHİSAR İLÇESİ GÜLBAHARHATUN MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN KALDIRIM...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda Kano ve SUP'a Yoğun İlgi
2
Emekli Polis Şaban Meşeoğlu Ahşap Hat Sanatıyla Evini Müzeye Çevirdi
3
Adıyaman'da Üreticiye Güç: 190 Modern Tarım Ekipmanı Dağıtıldı
4
Muğla'da 13 İlçede Çevre Temizliği Seferberliği: Yatağan'da 2. Etap Başladı
5
Elazığ'da Halk Sağlığı Toplantısı: TSM ve Kovancılar Değerlendirildi
6
Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025