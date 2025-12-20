Trabzon Büyükşehir: Gülbaharhatun’daki ağaç kesim iddiaları yalanlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Gülbaharhatun açıklaması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan bilgilendirme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun Mahallesi'nde yürütülen kaldırım yenileme çalışmaları sırasında ağaçların kesildiği ve yeşil dokuya zarar verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediye açıklamasında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zaruri hale geldiği vurgulanarak, şehir genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir şehircilik ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda kaldırım üzerinde yer alan ve kuruduğu tespit edilen sınırlı sayıdaki ağaçın çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenmiş; bu ağaçlar, yenileri dikilmek üzere yerleri boş bırakılacak şekilde sökülmüştür. Belediyenin açıklamasında bu müdahaleyi 'ağaç katliamı' olarak değerlendirenlerin tutumunun insafsızlık olduğu belirtildi.

Belediye, söz konusu çalışmanın kuruyan ağaçların devrilme tehlikesinin bertaraf edilmesi ve yerine daha sağlıklı ağaçların dikilmesi amacıyla zorunlu olduğunu; bunun şehri yeşillendirme sürecinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Gençin göreve geldiği günden bu yana 'Daha yeşil bir Trabzon' vizyonunu önceliklendirdiği, parklar, yeşil alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları konusunda yüksek hassasiyet gösterdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sökülen ağaçların yerine daha sağlıklı, çevreye uyumlu ve uzun ömürlü yeni ağaçların dikiminin planlandığı; çalışmalar tamamlandığında alanın daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

Belediye, bundan sonra da çevreyi koruyan, yeşil alanları artıran ve Trabzon'u daha yaşanabilir kılan projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

