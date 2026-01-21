Eskişehir'de 65 Yaşındaki Kadına Muhtar Ayşe Yılmaz'dan Ayakkabı Yardımı
Olayın Detayları
Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesi'nde tek başına yaşayan 65 yaşındaki N.Ç.'nin, kış şartlarına rağmen ayağında terlikle dolaşmak zorunda kaldığı görüldü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, konuyu mahalle muhtarına iletti.
Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, yaşlı kadının mağduriyetini gidermek için kısa sürede harekete geçti. Hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yeni ayakkabılar, muhtar Yılmaz tarafından N.Ç.'ye teslim edildi.
Dondurucu soğuklarda ayakkabısı olmadığı için güçlük yaşayan N.Ç.'nin yüzü, yapılan yardımla güldü. Mahalle sakinleri, muhtarın duyarlı davranışını takdirle karşıladı.
İhtiyaçların takibi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı ve N.Ç.'nin destek sürecinin devam edeceği kaydedildi.
