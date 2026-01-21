Eskişehir'de 65 Yaşındaki Kadına Muhtar Ayşe Yılmaz'dan Ayakkabı Yardımı

Eskişehir Şarhöyük Mahallesi'nde ayakkabısı olmadığı için terlikle dolaşan 65 yaşındaki N.Ç.'ye, muhtar Ayşe Yılmaz ve hayırseverler yeni ayakkabı hediye etti.