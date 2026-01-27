Eskişehir'de çıplak bacaklı dilenen iki kız çocuğunun hali yürek burktu

Eskişehir Odunpazarı'nda Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak'ta bacakları çıplak dilenen 2 kız çocuğunun titreyerek beklemesi ve yola atlaması tepki çekti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 23:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 23:11
Odunpazarı, Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak

Eskişehir'de soğuk kış gününe rağmen bacakları çıplak halde dilencilik yapan 2 kız çocuğunun görüntüleri, görenlerin yüreğini burktu.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak üzerindeki trafik ışıklarında bekleyen çocuklar, titreyerek araçlardan para isteyen halleriyle dikkat çekti. Üzerlerinde kendilerini soğuktan koruyacak giysiler bulunmaması, sahnenin etkisini artırdı.

Kardeş oldukları öngörülen çocukların durumu vatandaşlarda üzüntü ve tepki yarattı. Ayrıca, kırmızı ışık yandığında yola atlayan bu çocuklar hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini riske attı.

Olay, bölgedeki güvenlik ve duyarlılık eksiklerine dair soruları da yeniden gündeme taşıdı; vatandaşlar çocukların korunması ve gerekli desteğin sağlanması çağrısı yaptı.

ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİN KAPATILMASINI RİCA EDİYORUM ESKİŞEHİR'DE SOĞUK KIŞ GÜNĞÜNE RAĞMEN AYAKLARI YALIN ŞEKİLDE DİLENCİLİK YAPAN 2 KIZ ÇOCUĞUNUN HALİ ADETA YÜREKLERİ PARÇALADI.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

