Eskişehir'de çıplak bacaklı dilenen iki kız çocuğunun hali yürek burktu

Odunpazarı, Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak

Eskişehir'de soğuk kış gününe rağmen bacakları çıplak halde dilencilik yapan 2 kız çocuğunun görüntüleri, görenlerin yüreğini burktu.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak üzerindeki trafik ışıklarında bekleyen çocuklar, titreyerek araçlardan para isteyen halleriyle dikkat çekti. Üzerlerinde kendilerini soğuktan koruyacak giysiler bulunmaması, sahnenin etkisini artırdı.

Kardeş oldukları öngörülen çocukların durumu vatandaşlarda üzüntü ve tepki yarattı. Ayrıca, kırmızı ışık yandığında yola atlayan bu çocuklar hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini riske attı.

Olay, bölgedeki güvenlik ve duyarlılık eksiklerine dair soruları da yeniden gündeme taşıdı; vatandaşlar çocukların korunması ve gerekli desteğin sağlanması çağrısı yaptı.

