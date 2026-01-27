Kilis'te bin yüz yetmiş sosyal konutun kura çekilişi — Yüzyılın Konut Projesi

Kilis'te bin yüz yetmiş sosyal konutun kura çekilişi gerçekleştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Kilis'te yapımı planlanan bin yüz yetmiş sosyal konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekilişi yapıldı. Tören, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yetkililerden açıklamalar

Programa katılan Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'yapılamaz' denilen projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Oral, kura çekilişlerinin yalnızca isim belirleme süreci olmadığını vurgulayarak, 'Bugün burada yapılan kura, devletimizin şeffaflığının ve vatandaşımızın yanında olduğunun açık göstergesidir' dedi.

Oral, Bakan Murat Kurum'un TOKİ projelerini yakından takip ettiğini belirterek, Kilis'te hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle kentin siluetinin yenilendiğini ve sosyal yapının güçlendiğini söyledi. Modern, güvenli ve sosyal donatıları bulunan konutlarla Kilisli vatandaşların yeni yuvalarına kavuşacağını kaydetti.

Deprem sonrası konut seferberliği

Oral, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından 11 ilde geniş çaplı bir konut seferberliği başlatıldığını hatırlattı. Bugüne kadar 455 binin üzerinde konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini; bunların 66 bininin kırsal köy konutları olduğunu ifade etti.

Kilis özelinde de çalışmaların sürdüğünü belirten Oral, depreme dayanıklı, köy yaşamına uygun mimariyle 852 köy evinin hak sahiplerine teslim edildiğini; yapımı devam eden 170 kırsal konutla birlikte toplamda bin yirmi iki köy evinin Kilis'te teslim edilmiş olacağını söyledi. Deprem bölgesindeki çalışmalarda 11 ilde 4 bin 200 farklı noktada işçi ve mühendislerin gece gündüz çalıştığını ifade ederek, 'Hak sahibi vatandaşlarımız evlerine yerleşene kadar sahadan ayrılmayacağız' diye konuştu.

Tören ve kapanış mesajları

Konuşmasının sonunda Murat Oral, kura çekilişiyle belirlenecek bin yüz yetmiş yeni konutun hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi ve kurada ismi çıkmayan vatandaşların üzülmemesi gerektiğini, 'ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar projelerin kararlılıkla süreceğini' vurguladı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise Yüzyılın Konut Projesi ile Kilis'e bin yüz yetmiş sosyal konut yapıldığını belirterek, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin ortaya koyduğu kararlılık ve hızın tüm dünyaya örnek olacağını söyledi. Vali Kalaylı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar dört yüz elli beş binden fazla deprem konutu tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir' dedi.

Programa Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Zekeriya Akman ile kentte görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüzyılın konut projesi kapsamında Kilis'te bin yüz yetmiş sosyal konutun kura çekilişi yapıldı