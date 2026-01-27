Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz’dan Esnaf Ziyareti: Talepler Dinlendi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi ve devletin desteğini vurguladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Vali Yılmaz, şehir merkezindeki dükkanları tek tek gezip esnafın ekonomik durumu ve talepleri hakkında bilgi aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.

Vali Yılmaz’ın açıklamaları

"Hem kendilerinin yanlarında olduğumuzu gösterme açısından bu ziyaretleri çok önemsiyorum ve bu ziyaretlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizler de görüyorsunuz; hemşehrilerimiz de böyle bir ziyaretten çok mutlu oluyorlar, çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu güzel geri dönüşler bizi daha da çok çalışmaya, daha büyük bir gayretle görevimizi yapmaya teşvik ediyor. İnşallah kıymetli hemşehrilerimiz, Eskişehir’imizde her zaman onların yanında olduğumuzu görecekler; biz de daima yanlarında olacağız. Kapımız her zaman herkese açık kalacak. Göreve başladığımız ilk gün söylediğimiz gibi; kimsesizlerin kimsesi olmaya çok özen gösterecek ve bu yolda büyük bir gayret sarf edeceğiz. Bize ihtiyaç duyan bütün hemşehrilerimize ulaşma çabamızı azimle ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

