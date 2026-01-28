Marmaris'te Sağanak: Araç Suya Saplandı, Yollar Göle Döndü

Olayın Ayrıntıları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle kentin birçok noktasında dereler taştı ve yollar adeta göle döndü.

Yağışlar özellikle ilçenin kırsal mahallerini vurdu. Turunç Mahallesi Dereözü mevkiinde bir araç suya saplandı; dağlardan akan çamur ve kaya parçaları yolları kapattı.

Ekiplerin Müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye hızla giden Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolları açtı. Yolun açılmasıyla ekipler, mahsur kalan aracı kurtardı.

Osmaniye Mahallesi'ndeki yollarda göçükler meydana geldi; Çiftlik Mahallesi'ndeki yollar göle döndü. İçmeler Mahallesi'nde ise bodrum kattaki bazı evleri su bastı.

Durum ve Çalışmalar

Yetkililer, kapanan yolların açılması ve taşkın olan bölgelere müdahale edilebilmesi için ekiplerin sabaha kadar çalışma yapacaklarını duyurdu. Şans eseri olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak ilçede maddi zararlar oluştu.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE DEREYE SAPLANAN BİR ARAÇ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILIRKEN, BİRÇOK YOL GÖLE DÖNDÜ.