Marmaris'te Sağanak: Araç Suya Saplandı, Yollar Göle Döndü

Marmaris'te etkili sağanak sonucu yollar göle döndü; Turunç Mahallesi Dereözü'nde suya saplanan araç ekiplerce kurtarıldı, ekipler kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 00:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 00:49
Marmaris'te Sağanak: Araç Suya Saplandı, Yollar Göle Döndü

Marmaris'te Sağanak: Araç Suya Saplandı, Yollar Göle Döndü

Olayın Ayrıntıları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle kentin birçok noktasında dereler taştı ve yollar adeta göle döndü.

Yağışlar özellikle ilçenin kırsal mahallerini vurdu. Turunç Mahallesi Dereözü mevkiinde bir araç suya saplandı; dağlardan akan çamur ve kaya parçaları yolları kapattı.

Ekiplerin Müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye hızla giden Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolları açtı. Yolun açılmasıyla ekipler, mahsur kalan aracı kurtardı.

Osmaniye Mahallesi'ndeki yollarda göçükler meydana geldi; Çiftlik Mahallesi'ndeki yollar göle döndü. İçmeler Mahallesi'nde ise bodrum kattaki bazı evleri su bastı.

Durum ve Çalışmalar

Yetkililer, kapanan yolların açılması ve taşkın olan bölgelere müdahale edilebilmesi için ekiplerin sabaha kadar çalışma yapacaklarını duyurdu. Şans eseri olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak ilçede maddi zararlar oluştu.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE DEREYE SAPLANAN BİR ARAÇ EKİPLERİN...

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE DEREYE SAPLANAN BİR ARAÇ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILIRKEN, BİRÇOK YOL GÖLE DÖNDÜ.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE DEREYE SAPLANAN BİR ARAÇ EKİPLERİN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris'te Sağanak: Araç Suya Saplandı, Yollar Göle Döndü
2
Foça'da Kaybolan Şehit Annesi Jandarma Buldu
3
Şanlıurfa'da Dilencilik ve Hanutçuluk Yasaklandı
4
İZSU, Güneş ve Suyla Yılda 40 Milyon TL Tasarruf Hedefliyor
5
ESMİAD Ocak Buluşması: Eskişehir İş Dünyası Kenetlendi
6
Tatvan Sahilinde Yeşilbaş Ördeklerin Görsel Şöleni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları