Eskişehir'de Hayvansever Taksi Durağı: Esnaf Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

Eskişehir Kırmızı Toprak Mahallesi'ndeki taksi durağı, esnafın kendi cebinden günlük mama (en az 2 kg, yaklaşık 500 TL) ve barınma desteğiyle sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:45
Kırmızı Toprak Mahallesi'nde, Ercan Sokak ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği noktadaki bir taksi durağı, çalışanlarının hayvan sevgisiyle öne çıkıyor. Duraktaki esnaf, çevredeki sokak hayvanlarını kendi ceplerinden yaptığı harcamalarla besliyor ve ihtiyaç duyduklarında durağın sıcak ortamında misafir ediyor.

Günlük besleme ve mali yük

Esnaf her gün en az 2 kilo mama alıyor ve bunun maliyeti yaklaşık 500 TL tutuyor. Bu destek, sokaktaki canların yaşamını sürdürmesine katkı sağlarken, vatandaşlar ve yolcular tarafından takdirle karşılanıyor.

Esnafın görüşleri

Durak Başkanı Gürkan Seber: "Arkadaşlarımız hayvanlara bakıyor, biz de onlara destek oluyoruz. Özellikle kediler hoş bir görüntü oluşturuyor. Onlara kendimiz mama ve su veriyoruz, bazen vatandaş da destek çıkıyor. Güzel geri dönüşler alıyoruz, herkes mutlu"

Ergün Angı (52, yaklaşık 18 yıldır taksici): "Elimizden geldiğince sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Başkanımız ve duraktaki bütün arkadaşlarımız sağ olsunlar, yardımlarını yapıyorlar. Allah’ın sessiz kulları... Mamalarını ve sularını verip, yaşamda kalmalarını sağlamaya gayret ediyoruz"

Cihan Işıtan (60, yaklaşık 5 yıldır taksici): "Her gün 2 kilo mama getiriyorum, yaklaşık 500 TL tutuyor. Hayvanlar bazen dışarıda üşüyorlar. Böyle durumlarda gerekirse durağın içine alıyoruz. Başkanımız da sağ olsun, bu işlere sıcak bakıyor ve ilgileniyor. Vatandaşlar gelip geçerken buradaki kediler seviyor, hoşlarına gidiyor. Yaz mevsiminde yavrularımız vardı. Gerçekten bakabileceğine inandığımız kişilere sahiplendiriyoruz. Rica ediyoruz sokak hayvanlarını tekmelemesinler. Özellikle kış mevsiminde daha duyarlı olsunlar, hayvanların barınabilecekleri üstü kapalı küçük yuvalar bıraksınlar."

