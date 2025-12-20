DOLAR
Eskişehir'de huzurevi sakinlerine Yaşar Aydın konseri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla Yaşar Aydın, Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde konser verdi; yaşlılar ve mahalle sakinleri keyifli vakit geçirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:29
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anlamlı etkinlik kapsamında, sanatçı Yaşar Aydın, Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi sakinlerine özel bir konser verdi.

Huzurevi sakinleri, Aydın'ın şarkıları eşliğinde keyifli vakit geçirdi ve müziğin tadını çıkardı.

Mahalle desteği ve birliktelik

Programa Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemr ile mahalle sakinleri de katıldı. Etkinlikte yaşlılar, komşularıyla bir araya gelerek neşeli anlar paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

