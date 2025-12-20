Eskişehir'de huzurevi sakinlerine Yaşar Aydın konseri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anlamlı etkinlik kapsamında, sanatçı Yaşar Aydın, Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi sakinlerine özel bir konser verdi.

Huzurevi sakinleri, Aydın'ın şarkıları eşliğinde keyifli vakit geçirdi ve müziğin tadını çıkardı.

Mahalle desteği ve birliktelik

Programa Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemr ile mahalle sakinleri de katıldı. Etkinlikte yaşlılar, komşularıyla bir araya gelerek neşeli anlar paylaştı.

ESKİŞEHİR'DE HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILAR, SANATÇI YAŞAR AYDIN'IN ŞARKILARIYLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.