Eskişehir'de Kuryeler: Kışta Zorlu Çalışma ve Artan Kaza Riski

Eskişehir kuryeleri, kışın buzlanma, çukurlar ve soğuk nedeniyle artan kaza riski ile mobbing yaşadıklarını, belediyelerden çözüm beklediklerini söylüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:12
Eskişehir'de Kuryeler: Kışta Zorlu Çalışma ve Artan Kaza Riski

Eskişehir'de kuryeler kışın zorlu çalışma şartlarıyla karşı karşıya

Eskişehir'de kış mevsiminin başlamasıyla birlikte buzlanma, çukurlar ve düşen sıcaklıklar kuryelerin çalışma koşullarını ağırlaştırdı. Günün büyük bölümünü motosiklet başında geçirip sipariş dağıtan kuryeler, ani sıcaklık değişimleri ve altyapı eksiklikleri yüzünden daha sık hasta olduklarını ve kaza riskinin arttığını belirtiyorlar.

Kuryelerin ortak şikayetleri

Kuryeler, kat kat giyinmek, yağmurluk giymek zorunda kalmak ve merdiven inip çıkarken terleyip tekrar üşümek gibi fiziksel zorluklardan söz ediyor. Ayrıca sipariş başına ücretlendirme nedeniyle hız baskısı hissettiklerini ve sipariş gecikmelerinde hem işletmelerden hem de müşterilerden gelen tepkilerin çalışanlar üzerinde mobbing yarattığını aktarıyorlar. Belediyelerin yollardaki çukurlar ve su birikintilerine yönelik çözüm üretmediği yönündeki yakınma da öne çıkıyor.

Eskişehir Kuryeler Birliği Başkanı Gökay Başar'ın açıklaması

Eskişehir Kuryeler Birliği Başkanı Gökay Başar, "Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Evden çıkarken kat kat giymemiz gerekiyor. Yağmur varsa yağmurluğu giymemiz gerekiyor. Uzun süreli yağış olunca, ne kadar kalın giyinirseniz giyinin bir süre sonra ıslanmaya, rüzgârı yemeye başlıyorsunuz. Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir’de altyapı da sorunlu. Yağış olunca çukurlar ve su birikintileri oluşuyor. Buraya girip kaza yapan çok arkadaşımız oluyor. Halkımız elbette ki verdiği siparişin hızlı ulaşmasını istiyor ancak bunlar bizi çok zorlayan şeyler. Bizler bu hava şartlarında, bu altyapısı düzgün olmayan yollarda sizlere sipariş ulaştırmaya çalışıyoruz. Baskı altında çalışıyoruz. Sipariş geciktiğinde çalıştığımız işletmelerden ve müşteriden tepkiler alıyoruz, mobbing altında yaşıyoruz. ’Sipariş gecikirse işine son veririz’ diyebiliyorlar ya da müşteriler arayıp, ’Bu kuryeyi çalıştırmayın’ diye bizleri şikayet edebiliyor. Bu baskının altında, bu hava şartlarında elbette ki biz de elimizden geleni yapıyoruz ancak insanların da kendini bizim yerimize koyması lazım. Paket başı ücret kazanan insanlarız. Ben ne kadar çok sipariş götürürsem, o kadar çok ücret kazanacağım. Bunu bildiğim için tabii ki ben de daha fazla sipariş teslim etmek isterim ama bazen şartlar buna uygun olmayabiliyor. Trafik olabiliyor, hava şartları bizleri olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla daha çok anlayış bekliyoruz" dedi.

25 yaşındaki kurye Ceren İlayda Aygün'ün deneyimi

25 yaşındaki kurye Ceren İlayda Aygün, trafikte cinsiyet ayrımcılığına uğradığını ve buzlanma ile çukurlar nedeniyle sık sık kaza yaptıklarını anlattı: "Kış mevsiminde kuryelik yapmakta çok sıkıntı çekiyoruz. Yollarda çok fazla kayıyoruz. Trafikte bazen hor görüldüğümüz oluyor, cinsiyet ayrımları yaşıyoruz. ’Sen bunu yapamazsın’ gibi tepkiler alabiliyoruz. Buzlanmalar ve çukurlardan kaynaklı daha fazla kaza yapıyoruz. Belediyelerimize söylüyoruz ama hiçbir şekilde geri dönüş almıyoruz. Hem malımıza hem de canımıza zarar geldiği oluyor. Soğuğa karşı, içlik giymek dışında alabileceğimiz tedbir yok. Tüm ekipmanlarımızı giysek bile hava şartları eksilere düştüğü zaman sıkıntı yaşıyoruz, üşüyoruz".

Genç kurye Göktuğ Benlikaş'ın çalışma koşulları

Günün 10-12 saati mesai yaptığını söyleyen 18 yaşındaki Göktuğ Benlikaş, gece ve sabah saatlerindeki soğuğun işlerini zorlaştırdığını aktardı: "Kışın motor sürmek zaten zor bir şey. Üstüne bir de kuryelik yapıyorsanız, sipariş yetiştirmeye çalıştığınız için ekstradan zorluk çıkıyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde aşırı bir soğuk oluyor. O soğuktan korunmak için kat kat giyinmemiz gerekiyor. Korumalı ekipmanlarımızı giyiyoruz ama onlar bile yetmiyor çoğu zaman. Soğuk hava şartlarında, özellikle gece saatlerinde yerlerde buzlanma oluşuyor. Hangi lastiği takarsak takalım, her türlü o buzda kayıp düşüyoruz, zarar görüyoruz. Ekipman giysen de her türlü canın yanıyor. Sipariş yetiştirmeye çalışırken kaza yapıyoruz, soğuktan dolayı hasta oluyoruz. Şu an bile hastayım mesela. Merdiven çıktığımızda terliyoruz, ısınıyoruz ve apartmandan çıkıp başka bir yere gittiğimizde ıslak oluyoruz. Eve gidip üstümüzü çıkardığımızda da kıyafetlerimiz ıslak oluyor."

Sonuç: Eskişehir'deki kuryeler, kış koşullarının ve altyapı eksikliklerinin neden olduğu risklerin giderilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

