Kütahya Mekke Kur’an Kursu Kursiyerlerinden Gazze’ye Destek

Kütahya Mekke Kur’an Kursu kursiyerleri, Gazze’ye gönderilmek üzere topladıkları yardımları Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi’ne teslim etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:59
Kursiyerlerin topladığı yardımlar vakfa teslim edildi

Mekke Kur’an Kursu’nda eğitim gören kursiyerler, Gazze’ye gönderilmek üzere kendi aralarında topladıkları yardımları Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi’ne teslim etti.

Duyarlı davranışlarıyla dikkat çeken kursiyerlerin destek paketlerini kabul eden Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, kurs hocalarına ve kursiyerlere teşekkür etti.

İrfan Açık, yapılan yardımın Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine umut olacağını vurgulayarak bu anlamlı dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

