Kütahya Mekke Kur’an Kursu kursiyerlerinden Gazze’ye destek

Kursiyerlerin topladığı yardımlar vakfa teslim edildi

Mekke Kur’an Kursu’nda eğitim gören kursiyerler, Gazze’ye gönderilmek üzere kendi aralarında topladıkları yardımları Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi’ne teslim etti.

Duyarlı davranışlarıyla dikkat çeken kursiyerlerin destek paketlerini kabul eden Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, kurs hocalarına ve kursiyerlere teşekkür etti.

İrfan Açık, yapılan yardımın Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine umut olacağını vurgulayarak bu anlamlı dayanışmanın önemine dikkat çekti.

KÜTAHYA’DA KUR’AN KURSU KURSİYERLERİNDEN GAZZE’YE DESTEK