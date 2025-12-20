DOLAR
Eskişehir'de Yerli Malı Haftası: Öğrencilere Bilinçli Tüketim Eğitimi

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yerli Malı Haftası kapsamında Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine bilinçli tüketim ve yerli üretim eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:49
Eskişehir'de Yerli Malı Haftası: Öğrencilere Bilinçli Tüketim Eğitimi

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Yerli Malı Haftası Eğitimi

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Yerli Malı Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Etkinlik Yeri ve Katılımcılar

Program, İl Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binasında yapıldı. Alanında uzman personel tarafından, Şehit Yalçın Baykuş İlkokulundan gelen 3’üncü sınıf öğrencilerine eğitim verildi.

Eğitimin İçeriği ve Mesajı

Öğrencilere yerli malı kullanmanın önemi ve tutumlu olmanın yalnızca para biriktirmekten ibaret olmadığı anlatıldı. Eğitimde, kaynakların israf edilmemesi ve bilinçli kullanımın gerekliliği vurgulandı.

Ayrıca Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen başta tarım ürünleri olmak üzere ürünlerin yetiştirildiği bölgeler hakkında bilgiler paylaşıldı. Eğitim kapsamında öğrencilerin alışveriş tercihlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği, güvenilir gıdanın tanımı ve gıda israfının nasıl önlenebileceği de ele alındı.

Programda ayrıca, 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' sloganı doğrultusunda öğrencilerin soruları yanıtlandı ve pratik öneriler sunuldu.

Etkinliğin Amacı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğin, öğrencilerin bilinçli tüketim ve yerli üretim konularında farkındalık kazanmalarına katkı sağladığı belirtildi.

