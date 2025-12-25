Eskişehir'de yükümlülere özgeçmiş ve mülakat eğitimi

Denetimli serbestlik kapsamında mesleki rehberlik programı

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde bir seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, alanında görevli İş ve Meslek Danışmanları tarafından yükümlülere özgeçmiş hazırlama, iş arama ve mülakat teknikleri konularında uygulamalı ve bilgilendirici eğitim verildi. Katılımcıların istihdam olanaklarını artırmaya yönelik pratik öneriler sunuldu.

Etkinliğin ardından, katılımcılarla bireysel görüşmeler yapılarak kişiye özel yönlendirmeler sağlandı. Kurum yetkilileri, benzer faaliyetlerle çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

