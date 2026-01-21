Eskişehirli Kuaför İsmail Kızıl 'Köyde Güzellik Var' ile Kız Çocuklarını Ücretsiz Tıraş Ediyor

Eskişehir'de 59 yaşındaki kuaför İsmail Kızıl, 'Köyde Güzellik Var' projesiyle 7-13 yaş kız çocuklarını köylerde ücretsiz tıraş ediyor; proje ileride genişleyecek.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:59
Eskişehirli kadın kuaförü 59 yaşındaki İsmail Kızıl, 'Köyde Güzellik Var' adıyla başlattığı çalışma ile köylere gidip 7 ila 13 yaş arasındaki kız çocuklarını ücretsiz tıraş ediyor.

Yaklaşık 40 yıldır kadın kuaförü olan Kızıl, Eskişehir'in farklı köylerine fırsat buldukça gidiyor ve şu anda tek başına yürüttüğü çalışmayı ilerleyen tarihlerde genişletmeyi planlıyor.

Amacı çocukların mutluluğu

Kızıl, projenin amaçlarını şöyle anlattı:

"Köylere ne zaman gitsem oradaki çocuklar bana, 'Saçımı keser misin?' diyorlardı. Yıllar sonra böyle bir işe girdim ve 'Köyde Güzellik Var' isimli bir çalışma başlattım. Kendi imkanlarım ile köylere gidip, oradaki çocukların saçlarını kesiyorum ve herhangi bir ücret almıyorum. Kendi mesleğimle ilgili olduğu için öncelikle kız çocuklarından başladım. Proje büyürse erkek çocukları da olur, yaşlılar da olur ama şu an sınır koydum, çünkü tek başıma çalışıyorum. İlk etapta çocukların mutlu olmasını amaçlıyorum. Erkek çocuklarını babaları bir şekilde kollarından tutup berbere götürebiliyorlar ama kız çocukları bu konuda biraz daha muzdarip. Bu sebeple böyle bir şey yaptım. Çalışmalarımı sosyal medyada paylaşarak sesimi duyurmaya çalışıyorum, çünkü iyilik paylaştıkça çoğalıyor. Ailelerden aldığımız geri dönüşler de olumlu"

Çalışma, sosyal medyada paylaşıldıkça ve duyuldukça yerel halktan takdir topluyor.

