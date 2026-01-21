Meteorolojiden Muğla'ya 'Turuncu' Alarm: 22 Ocak'ta Kuvvetli Yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Muğla için 'Turuncu' Alarm

22 Ocak Perşembe sabahından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege bölgesi için kritik bir uyarı yayımladı. Kurumdan yapılan son değerlendirmelere göre, 22 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca etkisini artırması bekleniyor.

Tahminlere göre yağışlar özellikle Muğla çevresi ve bölgenin kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacak. Meteoroloji, yağışların sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedileceğini bildirerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Uzmanlar, hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, hortum riski ve kuvvetli rüzgar gibi tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Yetkililer ayrıca ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

