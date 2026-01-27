Eskişehirli Muhtar Ayşe Yılmaz, Evsiz Engelli İzzet Işık İçin 1,4 Milyon TL Bütçe Oluşturdu

Muhtar Ayşe Yılmaz, vasiliğini aldığı engelli İzzet Işık için yaklaşık 1 milyon 400 bin TL bütçe oluşturarak ona uygun ev arıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:36
Eskişehirli muhtar, evsiz engelli vatandaşa sahip çıktı

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki İzzet Işık, annesinin vefatının ardından müteahhitle yaşanan proje değişikliği ve ek ücret talebi nedeniyle evsiz kalmıştı. Mahalle muhtarı Ayşe Yılmaz, yaklaşık 6 aylık hukuki süreç sonunda Işık için önemli bir bütçe oluşturarak yeni bir yuva arayışını başlattı.

Olayın geçmişi

Olayın temeli 2019 yılına dayanıyor. Işık’ın annesi Fatma Işık, elindeki 40 metrekarelik arsayı bir müteahhitle 1+1 daire karşılığında anlaşarak verdi. Müteahhit, komşu üç arsa sahibiyle ortak proje başlattı; ancak bir arsa sahibinin projeden çekilmesi üzerine daireler 2+1 olarak yeniden projelendirildi. Ortaya çıkan fiyat farkı nedeniyle müteahhit, farkın yarısını ödemeden daireyi teslim edemeyeceğini belirtti. Anlaşma yapılmış olsa da pandemi döneminde anne Işık, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi; geride tek başına kalan ve engelli olan İzzet Işık zor şartlarda yaşamak zorunda kaldı.

Muhtarın müdahalesi ve hukuki süreç

Durumu mahalle muhtarına bildiren Işık için Ayşe Yılmaz harekete geçti. Öncelikle Işık’ın vasiliğini ve engelli raporunu aldı; aile izinleriyle yürütülen yaklaşık 5-6 aylık süreç sonucu Işık’ın payına düşen daire satıldı ve hukuki takipler yapıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığıyla yürütülen işlemler neticesinde, müteahhit de 50 bin TL destek vererek bütçeye katkıda bulundu.

Bütçe ve ev arayışı

Muhtar Yılmaz’ın aktardığına göre, yapılan satış ve müteahhitten alınan payla birlikte yaklaşık 1 milyon 400 bin TL tutarında bir bütçe oluştu. Ancak Şarhöyük Mahallesi civarında engelli Işık için uygun ve erişilebilir bir konut henüz bulunamadı. Yılmaz, mahalledeki müteahhitlerden ve ev sahiplerinden fiyat ve duyarlılık konusunda destek beklediklerini belirtiyor.

İzzet Işık’ın sözleri

55 yaşındaki İzzet Işık, yaşadığı süreci anlatırken, "Allah razı olsun, işlerimi hep rast getirdi ve bana her konuda muhtarım yardımcı oldu. Ondan binlerce kez Allah razı olsun. Çok şükür bir şikayetim yok ama bu süreç gerçekten çok zor. İnanın geceleri gözüme uyku girmiyor; gece gündüz demeden, uykusuz kalarak bu işle uğraştı muhtarım. Sağlık durumuyla ilgili her şeyi öğrendim, muhtarım gereken her şeyi yaptı. Muhtarım doktora da götürdü, ilgilenenlerden ve yardımcı olanlardan çok memnunum, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Muhtar Ayşe Yılmaz’ın açıklaması

Yılmaz, süreci şöyle özetledi: "İzzet’in kendi isteğiyle vasi sürecini başlattık. Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre (SSK) Hastanesi’nden alınan raporlarla vasiliğini aldım. Bir yılı aşkın süredir İzzet’in haklarını korumak ve onu bir ev sahibi yapmak için mücadele ediyoruz." Yılmaz, şu an İzzet’in kaldığı evden çıkmasının beklendiğini, sürecin uzaması nedeniyle ev sahibinin sabrının taştığını ve uygun ev bulunması için mahalle halkından destek talep ettiklerini vurguladı.

Sonuç olarak, Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz’ın girişimiyle oluşturulan yaklaşık 1 milyon 400 bin TL tutarındaki bütçe, engelli İzzet Işık için uygun, erişilebilir ve kalıcı bir konut bulunana kadar korunacak. Muhtar ve aile, yerel müteahhitler ile ev sahiplerinden dayanışma ve destek bekliyor.

