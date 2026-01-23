ESOGÜ'den Eskişehir Huzurevi Sakinlerine Anlamlı Konser

ESOGÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Halis Toprak Huzurevi sakinleri için anlamlı bir konser düzenledi; yaşlılar keyifli anlar yaşadı ve sanatçıları alkışladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:11
ESOGÜ'den Eskişehir Huzurevi Sakinlerine Anlamlı Konser

ESOGÜ'den Eskişehir Huzurevi Sakinlerine Anlamlı Konser

Toplumsal katkı projesi kapsamında gönüllere dokunan etkinlik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar için anlamlı bir konser gerçekleştirdi.

Huzurevi sakinleri, sunulan programı ilgiyle izleyerek keyifli vakit geçirdi. Konser sonunda katılımcılar, sanatçıları alkışladı.

Etkinlik, sakinler üzerinde olumlu bir etki bırakarak, sosyal destek ve paylaşımın önemini bir kez daha ortaya koydu.

ESKİŞEHİR'DE HUZUREVİNDEKİ YAŞLILAR, GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSER İLE KEYİFLİ VAKİT...

ESKİŞEHİR'DE HUZUREVİNDEKİ YAŞLILAR, GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSER İLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.

ESKİŞEHİR'DE HUZUREVİNDEKİ YAŞLILAR, GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSER İLE KEYİFLİ VAKİT...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları