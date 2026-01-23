ESOGÜ'den Eskişehir Huzurevi Sakinlerine Anlamlı Konser

Toplumsal katkı projesi kapsamında gönüllere dokunan etkinlik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar için anlamlı bir konser gerçekleştirdi.

Huzurevi sakinleri, sunulan programı ilgiyle izleyerek keyifli vakit geçirdi. Konser sonunda katılımcılar, sanatçıları alkışladı.

Etkinlik, sakinler üzerinde olumlu bir etki bırakarak, sosyal destek ve paylaşımın önemini bir kez daha ortaya koydu.

