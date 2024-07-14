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Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel alımı! Belgelerini alan başvuruya akın edecek

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan bir duyuruda işçi alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru koşulları ve detayları hakkında bilmeniz gereken herşey haberimizde..

Yayın Tarihi: 14.07.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:20
Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel alımı! Belgelerini alan başvuruya akın edecek

Et ve Süt Kurumu işletmelerine insan kaynağı alımı başvuru belgeleri ve koşulları yenilendi. Başvuruda bulunan adayların TC kimlik kartı, eğitim belgeleri veya diplomaları, sabıka kaydı belgeleri, askerlik durum belgeleri, fotoğraf ve ikametgah belgesinin fotokopilerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yeni Başvuru Koşulları

Et ve Süt Ürünleri işletmelerinin soğutma sistemi operatörlerine yönelik gereksinimleri de değişti. Başvuru sahiplerinin sıhhi tesisat mühendisliği, nöroloji, iklimlendirme mühendisliği veya eşdeğeri bir ortaokuldan mezun olması ve en az 18 yaşında ancak 35 yaşının altında olması gerekir.

Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel alımı

Şoför alımında lise diplomasına sahip olmanız, 18-40 yaşları arasında olmanız ve CE ehliyetine sahip olmanız gerekmektedir.

Et ve süt endüstrisi kuruluşlarında çalışan personel alımına başvurular 12 Temmuz 2024'e kadar İŞKUR resmi internet sitesinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenler yrıca İŞKUR'a ait 70 numaralı telefonunu arayarak detaylı bilgi alabilirler. 

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Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel alımı! Belgelerini alan başvuruya akın edecek

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