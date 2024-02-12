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Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 13 Şubat 2024 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Zamlandı? İşte Yatan İller Listesi

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerini merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarının yatırıldığı illeri duyurdu. Evde bakım maaşları, yüzde 49,25 zamla birlikte 7 bin 608 lira oldu. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayabiliyor. İşte evde bakım maaşı hakkında merak edilenler…

Yayın Tarihi: 12.02.2024 18:45

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 18:45

Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 13 Şubat 2024 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Zamlandı? İşte Yatan İller Listesi

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Açıklandı mı? Şubat 2024 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerini merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarının yatırıldığı illeri duyurdu. Evde bakım maaşları, yüzde 49,25 zamla birlikte 7 bin 608 lira oldu.

evde bakım maaşı

Evde Bakım Maaşı Nedir? Kimlere Verilir?

Evde bakım maaşı, ağır engelli raporu olan ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara verilen bir sosyal yardımdır. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenir. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, bu maaşı başka bir sosyal yardım ile birlikte alabilirler.

Evde bakım maaşı almak için, ağır engelli raporu olan ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar başvurabilir. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılır. Başvuru sonrasında, evde bakım maaşı alıp alamayacağına dair bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda, evde bakım maaşı almaya hak kazanan vatandaşlara, maaşları banka hesaplarına yatırılır.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Zamlandı?

Evde bakım maaşı, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı ile birlikte arttırıldı. Buna göre, evde bakım maaşı yüzde 49,25 oranında zamlandı. Evde bakım maaşı, 2024 yılında 5 bin 98 liradan 7 bin 608 liraya yükseldi. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, zamlı maaşlarını Şubat ayı itibarıyla alabilecekler.

13 Şubat 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Hangileri?

evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı, genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında hesaplara yatırılır. Ancak, bazı illerde ödemeler daha erken yapılabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşının yatırıldığı illeri resmi internet sitesinden duyurur. Buna göre, Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller henüz açıklanmadı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden maaşlarını sorgulayabilirler. Bu yardım, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda verilir. Başvurular ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir.

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