Evde bayat ekmek varsa hemen deneyin! Bayat ekmek köftesi damakları şenlendirecek

Evdeki bayat ekmekleri değerlendirmenin pratik ve lezzetli bir yolunu bulduk. İşte size bayat ekmeklerle yapabileceğiniz nefis bir tarif: Bayat ekmek köftesi!

Bayat ekmekler genellikle israf edilirken, biz bu ekmeklerle muhteşem bir tarif yaratmanın yolunu bulduk. Bayat ekmekleri değerlendirmek için harika bir fırsat sunan bu tarifle sofralarınıza lezzetli bir dokunuş yapabilirsiniz.

Bayat ekmek köftesi tarifi için gereken malzemeler oldukça basit.

Malzemeler

- 1 tane bayat ekmek

- 1,5 su bardağı su

- 2 adet yumurta

- 1 tane soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- Tuz

- Karabiber

- Pul biber

- Kırmızı toz biber

- Kekik

- Nane

- Kimyon

- Sebzeli çeşni

- Mayısdanoz

- Dereotu

- 1,5 çay bardağı galeta unu

ARTIK EKMEK İSRAFINA SON!

Hazırlanışı

Bayat ekmekleri suda ıslatıp yoğurduktan sonra, ufalayıp yoğurma kabına alın. Üzerine yumurta, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kekik, nane, kimyon, sebzeli çeşni, ince doğranmış maydanoz ve dereotu ekleyin. Ardından galeta ununu ilave edip tüm malzemeleri yoğurun.

Hazırlamış olduğunuz harçtan ceviz boyutunda parçalar alarak elinizle yuvarlayın ve köfte şekli verin.

Bir tavada köfteleri kızartın. Köftelerin her iki tarafı altın rengi olana kadar pişirin.

Pişmiş köfteleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alıp fazla yağını süzün.

Sıcak olarak servis edin ve isteğe bağlı yanında yoğurt veya domates sosu ile sunabilirsiniz.