Evde yarım kilo kıyma varsa deneyin! Kıymadan pratik et döner tarifi

Yarım kilogram kıymayla hazırlanan, dışarıdaki lezzeti evinize getirecek pratik ve eşsiz bir döner tarifi arıyorsanız, size özel bir tarifimiz var! Bu tarif, hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle evde restoran tadını yakalamak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Tarif, pilav üstü, ekmek arası ya da iskender kebap olarak sunulabilen ve dondurucuda saklanabilen porsiyonluk bir lezzet sunuyor.

Tarifin malzemeleri arasında 500 gram dana döş ve kuzu eti karışımı kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 paket köfte baharatı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz yer alıyor. Tüm malzemeleri kıymaya ekleyip iyice yoğurduktan sonra, karışımı üç eşit parçaya bölerek pişirme kağıdı arasında ince bir şekilde açmanız gerekiyor.





Döner karışımını düz ya da katlanmış şekilde derin dondurucuya kaldırarak bir gece bekletebilirsiniz. Dondurucuda saklanan döneri istediğiniz zaman çıkarıp dilediğiniz şekilde kırarak ızgara tavasında az yağlayarak arkalı önlü pişirebilirsiniz.

Pişen döneri ekmek arası, pilav üstü ya da iskender kebap olarak servis edebilirsiniz. Döneri altına pide koyup üzerine domates sosu ve tereyağ dökerek de sunabilirsiniz. Bu tarif, 4 kişilik olup hazırlanma süresi 30 dakika ve pişirme süresi 15 dakikadır. Tarifin püf noktası, dönerin kağıt arasında döner inceliğinde olmasına dikkat etmenizdir.

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