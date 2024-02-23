Evine trafik cezası gelenler dikkat! e-Devlet'ten hemen bakın: O borçlar siliniyor

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TRAFİK CEZALARIYLA İLGİLİ EMSAL KARAR

Trafik cezalarıyla ilgili emsal bir karar verildi. Yeni karara göre hız sınırı ihlali yiyen vatandaşlar cezalarını iptal edebilecek. İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği hız sınırını 3 kilometre aştığı iddiasıyla para cezası alan Avukat Oğuzhan Bizkevelci'nin itirazını haklı bularak cihazlarda yüzde 2 oranında hata payı olabileceği kararını açıkladı. 3 Ocak tarihinde Menemen Çevre Yolu'nda yaşanan olayda Oğuzhan Bizkevelci 120 kilometre hız sınırı olan yolda 135 kilometre hızda gittiği ve yüzde 10 toleransını 3 kilometre geçtiği iddiasıyla para cezasına çarptırıldı. Avukat konuyla ilgili mahkeme yoluna başvurdu ve itiraz kabul edildi.





Hakimlik konu ile ilgili Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği kapsamında yer alan maddenin yüzde 2 oranında hata payı olabileceğine karar verdi. Mahkeme hız sınırının yüzde 10 toleransıyla 132 kilometre, yüzde 2 aşımla 135 kilometre olduğunu ama trafik, yol, hava, hata koşullarıyla birlikte itirazın haklı olduğunu açıkladı. Menemen Sulh Ceza Hakimliği idari para cezasının hukuka aykırı olduğunu belirledi. Avukat Oğuzhan Bizkevelci konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'İtirazlarım sonucunda Menemen Sulh Ceza Hakimliği hız ölçen cihazlarda hata payı olabileceğine karar vererek cezayı iptal etti. Bu karara göre bu davalarda yüzde 2 hata payı koyulması gerektiğine karar verildi. Kararın emsal bir karar olduğuna inanıyorum. Bu durumları yaşayan vatandaşlar haklarını yargıya taşıyarak haklarını arayabilir.'