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Evinin tapusu olanlar dikkat! 81 ildeki herkes bu miktarı ödeyecek!

Devlet tarafından ev sahiplerine bazı hallerde istisna tanınsa da emlak vergileri ödemeleri yaptırılmak zorunda. Buna göre de eğer vergi muafiyetiniz yoksa ya da tek meskeni olanlar veya özel durumu olanlar bu muafiyetten faydalanabiliyor. Ancak bu muafiyet hakkı içinde tapu sahiplerinin belediye gidip dilekçe vermesi şart. İşte detaylar….

Yayın Tarihi: 05.04.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 11:26
Evinin tapusu olanlar dikkat! 81 ildeki herkes bu miktarı ödeyecek!

EV SAHİPLERİ BU PARAYI YATIRMAK ZORUNDA

Devlet tarafından ev sahiplerine bazı hallerde istisna tanınsa da emlak vergileri ödemeleri yaptırılmak zorunda. Buna göre de eğer vergi muafiyetiniz yoksa ya da tek meskeni olanlar veya özel durumu olanlar bu muafiyetten faydalanabiliyor. Ancak bu muafiyet hakkı içinde tapu sahiplerinin belediye gidip dilekçe vermesi şart. İşte detaylar….

ev

Emlak vergisi İlk taksit ödemeleri için son gün 31 Mayıs. Tapu sahipleri de bu tarihe kadar emlak vergilerini ödemek durumunda. Emlak vergilerinde ikinci taksitler ise kasım ayında yapılacak. Devlet bazı durumlarda vatandaşlara vergi muafiyetinde bulunuyor. Bu kategoriye geliri olmayanlar tek mesken e sahip olanlar ya da özel bir durumu olanlar giriyor. Ancak kişilerin bu muafiyet hakkı içinde belediyeye müracaat etmeleri gerekli. Emlak borcu sorgulamak ve ödemek isteyenler belediyenin online işlemlerinden ya da e devlet üzerinden ödemelerini kolayca gerçekleştirebilirler. Ancak yeni ev sahibi olanlar ise bu yıl sonuna kadar bulundukları ilçenin belediyesine bildirimde bulunmalılar. Vatandaşlar Tapu tescil tarihi itibarıyla 3 ay içinde bildirim yalpalılar bu işlem içinde vatandaşlar e devleti kullanabilirler. Emlak vergi bildirimi için vatandaşlardan istenen evraklarda belirlendi. Buna göre gerekli belgeler tapu fotokopisi, yapı kullanma izin belgesi ve iletişim bilgileri olarak sıralanıyor.

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