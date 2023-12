Evinizde bu eşyalar varsa üzgünüz! Temizlemesi en zahmetli eşyalar belli oldu

TEMİZLİĞİ ZOR 4 EŞYA

Tsigolis bu eşyaları şu şekilde sıralıyor:

Silikon tuvalet fırçaları,

Parmak fayanslar,

Mat siyah lavabolar,

Cam masalar.

Simone Tsigolis, silikon tuvalet fırçalarının hiçbir işe yaramadığını ve KitKat şeklinde bilinen parmak fayanslarının temizlenmesi zor toz biriktirdiğini söyledi. Öte yandan "Mat siyah lavaboların tamamen temizlenmesi zordur çünkü her zaman kir ve leke biriktirir." diyen Tsigolis, cam masalardaki temizlik izleri ve parmak izlerinin her zaman sinir bozucu olacağını söylüyor.

Simone'un bu görüşlerinin insanları ikiye böldüğü görüldü. Birçok kişi silikon tuvalet fırçalarını överken diğerleri Simone'un kesinlikle haklı olduğunu düşünüyor. Simone, "Öyle olup olmaması önemli değil, bu sadece benim görüşüm" dedi.

İkinci sıradaysa “KitKat” olarak adlandırılan Japon tarzı karo zemin yer alıyor. Simone, "Çok fazla toz topluyorlar, ster kuru ister nemli bir bez kullanın, o toz oyukların içine yapışacaktır" diye uyarıyor.

Üçüncü sırada ise Simone'un estetik açıdan hoş olduğunu düşündüğü mat siyah lavabolar yer alıyor ancak Simone bunlardan hiç hoşlanmadığını söylerken "Bunun biraz tartışmalı olacağını biliyorum... Ama her kırıntıyı, her yiyecek parçasını diğer her şeyi görebilirsiniz. Diğer lavabolar gibi cilalayıp temizleyemiyor olmak canımı acıtıyor.” ifadelerini kullandı.

Tsigolis cam masalardan da uzak dueulması gerektiği kanısında.. Tsgolis, "Yine estetik açıdan çok hoş. Fakat çizgiler ve parmak izleri hiç de ilginç görünmüyor" diye konuştu.