Fasulye turşusu yapmanın özel formülü! Hem kıtır kıtır hem de suyunu hemen içine çekiyor

Fasulye turşusunun püf noktalarını arıyorsanız bu haber tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

Fasulye turşusu yapmanın özel formülü! Hem kıtır kıtır hem de suyunu hemen içine çekiyor
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Fasulye turşusu yaparken bu önerileri dikkate alın! İşte kıtır kıtır turşu yapmanın önemli adımları! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FASULYE TURŞUSU YAPMA YÖNTEMLERİ

Fasulye turşusu yaparken turşunuzun kıtır kıtır olmasını istiyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz! İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 5 su bardağı su, 1 kilo taze fasulye, 1 çay bardağı sirke, 3-4 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı deniz ya da kaya tuzu. İlk olarak fasulyelerin kenarları kopartılır ve ikiye bölünür. Temizlenen fasulyeler 15 dakika haşlanır ancak çok fazla yumuşamaması gerekir. Kaynar su içine tuz eklenir ve eritilir. 

taze fasulye turşusu tarifi

Su soğuduktan sonra içine sirke eklenir. Suyu süzülen fasulyeler kavanozun yarısına gelecek şekilde koyulur. Sarımsaklar da kavanozun ortasına koyulur ve üstüne tekrar fasulye ilave edilir. Tuzlu sirkeli su kavanozlara dökülür. Bütün su kavanozlara pay edildikten sonra ağızları kapatılır. 20 gün boyu kuru ve güneş almayan yerde saklanır. 20 gün sonunda kıtır kıtır turşunuzu afiyetle tüketebilirsiniz. 

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