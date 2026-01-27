Feke'de Hatice Atlı'nın 1600 Rakımdaki Zorlu Hayvancılık Mesaisi

Feke'de kadın besicinin 1600 rakımdaki zorlu mesaisi

Mansurlu'da hayvancılıkla aile geçimine katkı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Mansurlu'da yaşayan Hatice Atlı, 1600 rakımda karlı ve soğuk kış şartlarına rağmen 300 küçükbaş sürüsüne evladı gibi bakıyor. Besicilik yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Atlı, hem 2 çocuğuna bakıyor hem de eşiyle birlikte hayvanları besleyip sağıyor.

Atlı, hayvanların kış koşullarından etkilenmemesi için 3 katlı bir ahır yaptıklarını söyledi. Kuzulama döneminde yoğun ve zorlu bir mesai verdiklerini anlatan Atlı, yine de işini sevdiğini belirtti.

"Kışın çok zor ve çetin şartlarda çalışıyoruz. Yazın yayla, kışın kar. Köyde hayat zor ama bereketli. Gençler köyde kalsa asgari ücretin 3-4 katını rahatlıkla kazanırlar. Kendi işlerinin patronu olurlar. Hayvancılık gelişsin, gençler köylerine geri dönsün istiyoruz" dedi.

Atlı, hayvanlarının konforunu kendi rahatlarının önünde tuttuklarını vurgulayarak, "Önceliğimiz hayvanlarımızın rahatı. Kendi yiyeceğimizden önce onların kışın iyi beslenmesini sağlıyoruz. Kurt tehlikesi olmasa kışın da sürüyü dağa çıkarırız. Ahırımız 3 katlı ve her katında keçilerimiz var. Bu yörenin keçilerinin eti, sütü ve gübresi çok kıymetli" diye konuştu.

Bölgede keçi sütüne yoğun talep olduğuna dikkati çeken Atlı, ürettikleri süte talebin çok olduğunu da sözlerine ekledi.

HATİCE ATLI