Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Günü Marmaris'te Mevlit ile Anıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Eski Cami'de akşam namazı öncesinde dua ve mevlit etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Tayfur'un yakınları tarafından katılımcılara lokma dağıtıldı. Akşam namazı sonrasında başlayan mevlit programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Ferdi Tayfur için dualar edildi.

Mevlit sonrasında cemaate hitap eden Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Tayfur Turanbayburt, "Bizi yalnız bırakmadınız, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden, tüm katılanlardan. Mekanı cennet olsun." sözleriyle duygularını ifade etti.

Küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur ise "Hepinize çok teşekkür ederiz. Dualarımızı ettik babama, Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Ahmet Mercan Karabolat ise, Tayfur'un şarkıları ile müziğini millete sevdirdiğini belirtti. Karabolat, Tayfur'un müziği yanında karakterinin de kalplerde yer edindiğini vurguladı.

Programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla mevlit okutuldu, dua edildi. Eski Cami'de yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için mevlit programı düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla mevlit okutuldu, dua edildi. Eski Cami'de yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için mevlit programı düzenlendi.