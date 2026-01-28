Fethiye'de Heyelan Su İsale Hatlarını Vurdu: Kızılbel–Söğütlü Yolu Kapandı

Fethiye'de Kızılbel–Söğütlü arasında oluşan heyelan iki ana isale hattına zarar verdi; su tankerle sağlanıyor, onarım MUSKİ tarafından yapılacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:36
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yoğun yağışın ardından Kızılbel ile Söğütlü Mahallesi arasında kalan bölümde heyelan meydana geldi. Büyük kaya parçaları, mahalleleri birbirine bağlayan ulaşımı kapattı.

MUSKİ'den açıklama

"Fethiye ilçemizde Kızılbel ve Söğütlü Mahallesi yolları arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Kızılbel, İncirköy, Koru ve Üzümlü mahallelerimizi besleyen iki ana isale hattımız zarar görmüştür. Söz konusu mahallelerimize su temini geçici olarak tankerlerle sağlanarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiştir. İlçe belediyemiz bölgede çok sayıda ekip ve iş makinesi enkaz altı kaldırma çalışmaları başlatıp çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmalardan sonra zarar gören isale hattının onarımı MUSKİ ekiplerimiz tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir" denildi.

