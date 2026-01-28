Kahveci: Kütahya Belediyesi Bütçe Fazlasında Türkiye'de 7. Sırada

Kütahya, 'İller İtibarıyla Mahalli İdareler Bütçe Dengesi Raporu'na göre mali disiplinde 7. sırada; Belediye yüzde 125 gelir-gider oranı sağladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 20:07
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 20:07
‘İller İtibarıyla Mahalli İdareler Bütçe Dengesi Raporu’ değerlendirmesi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 'İller İtibarıyla Mahalli İdareler Bütçe Dengesi Raporu'nu değerlendirerek, şehrin mali disiplin performansına ilişkin son verileri paylaştı. Kahveci, "Belediye bütçesi fazla veren iller arasında yedinci olduk" diye konuştu.

Rapora göre, Kütahya il genelinde gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 118,66 olarak hesaplanırken, Kütahya Belediyesi aynı dönemde yüzde 125’lik oranla bu olumlu tabloya önemli katkı sağladı. Elde edilen bu başarıyla Kütahya, Türkiye genelindeki tüm mahalli idareler arasında mali disiplin açısından 7’nci sırada yer aldı.

Kahveci, dönem sonunda oluşan gelir fazlasının yeni bir borçlanmaya gidilmeden, geçmiş yıllardan devreden ve faiz yükü bulunan borçların azaltılmasında kullanıldığını vurguladı. Bu uygulamanın belediyenin mali yapısını daha güçlü, dengeli ve sürdürülebilir hale getirdiğini belirtti.

Başarının arkasında Belediye Meclisi ve ilgili komisyonlar, Belediye Encümeni, belediye personeli ve Kütahyalı vatandaşların ortak emeğinin bulunduğunu söyleyen Kahveci, "Belediyemizde her kuruşu Kütahya için harcama sorumluluğuyla görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlere güvenini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kahveci ayrıca, şehrin tüm kaynaklarını emanet bilinciyle yönettiklerini belirterek, aynı hassasiyet ve kararlılıkla Kütahya’ya hizmet etmeye devam edeceklerini ve vatandaşların onlara duyduğu güveni her adımda daha da güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

