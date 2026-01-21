Haliliye Belediyesi'nden Konteyner Üretim Tesisi — 'Üreten Belediye' Güçleniyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan tesisle çöp konteynerleri artık yerinde üretilecek

Haliliye Belediyesi, "Üreten belediye" vizyonunu pekiştirmek amacıyla üretim tesislerine bir yenisini daha ekledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü çatısı altında kurulan yeni konteyner üretim tesisi sayesinde ilçenin çöp konteyneri ihtiyacı belediyenin kendi imkanlarıyla karşılanacak.

Tesis, günümüz teknolojisine uygun son model ekipmanlarla donatılarak kısa sürede üretime geçti. Belediye, bu adımla öz kaynaklarını daha verimli kullanmayı ve önemli ölçüde tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tesisin faaliyete geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda Haliliye Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğünün makine ikmal bölümündeyiz. ‘Üreten Belediye, kendi kendine yeten belediye’ sloganı ile çıktığımız bu yolda, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda en büyük temizlik filosuna sahibiz. Sahadaki konteyner ihtiyacımızı artık kendi tesisimizde üreterek karşılayacağız. Daha önce park ve bahçeler müdürlüğümüzde kendi oturma gruplarımızı, banklarımızı üretmeye başlamıştık. Asfalt ve mucur üretimi dahil birçok alanda kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Yaklaşık 10 milyon liralık yatırım ile hayata geçirdiğimiz bu konteyner üretim tesisi sayesinde, artık ilçemizin ihtiyacını kendi imkânlarımızla karşılayacağız. Haliliye Belediyesi yaptığı her işte geleceğe yönelik sağlam adımlar atıyor. Haliliye emin ellerde" diye konuştu.

Daha önce hizmete açılan taş kırma ve mucur üretim tesisi, asfalt emülsiyon üretim tesisi ile metal-iş, boyama ve ahşap atölyelerinin ardından konteyner üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi, Haliliye Belediyesi'nin "Üreten Belediye" anlayışını bir kez daha taçlandırdı.

HALİLİYE BELEDİYESİ ÜRETEN BELEDİYE VİZYONUNU YENİ TESİSLE GÜÇLENDİRDİ