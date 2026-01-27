Elazığ AFAD'dan Çığ Riskine Karşı Kritik Değerlendirme Toplantısı

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü, Dr. Cafer Giyik başkanlığında çığ riskine yönelik çalışmalar ile müdahale ve izleme süreçlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:00
Çalışmalar, müdahale ve izleme süreçleri masaya yatırıldı

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından çığ riskine yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Dr. Cafer Giyik başkanlık etti ve Elazığ AFAD personeli katılım sağladı.

Toplantıda çığ riskine karşı yürütülen mevcut çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi; ayrıca müdahale hizmetlerinin etkinliği detaylı olarak gözden geçirildi.

Katılımcılar, izleme ve değerlendirme süreçlerini ele alarak olası risklere karşı alınabilecek ilave önlemler üzerinde durdu.

