Elazığ AFAD'dan Çığ Riskine Karşı Kritik Değerlendirme Toplantısı
Çalışmalar, müdahale ve izleme süreçleri masaya yatırıldı
Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından çığ riskine yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Dr. Cafer Giyik başkanlık etti ve Elazığ AFAD personeli katılım sağladı.
Toplantıda çığ riskine karşı yürütülen mevcut çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi; ayrıca müdahale hizmetlerinin etkinliği detaylı olarak gözden geçirildi.
Katılımcılar, izleme ve değerlendirme süreçlerini ele alarak olası risklere karşı alınabilecek ilave önlemler üzerinde durdu.
ELAZIĞ'DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ÇIĞ RİSKİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN MEVCUT ÇALIŞMALAR KAPSAMLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİRKEN, MÜDAHALE HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ