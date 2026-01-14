Kırşehir'in Son Taş Süsleme Ustası Mine Kiper Çırak Arıyor

Kırşehir'in Son Taş Süsleme Ustası Çırak Arıyor

Mine Kiper, Kırşehir kentinde taş süsleme sanatıyla yaşam döngüleri ve meslek tasvirleri oluşturan, kentte bu sanatı sürdüren son usta olarak çalışmalarına devam ediyor.

Emeklilikten Sanata: Hobi Mesleğe Dönüştü

Emekli olduktan sonra önce hobi olarak başladığı taş süsleme sanatını mesleğe dönüştürdüğünü anlatan Kiper, ziyaretçilerin çalışan eserleri beğendiğini ancak bu sanatı öğrenmeye istekli kimse olmadığını söyledi.

Hayat Döngüsü ve Meslek Tasvirleri

Kiper, taşlarla yaptığı kompozisyonlarda yaşam döngülerini ve farklı meslek gruplarını işliyor. Diş hekimi, öğretmen ve buz pateni yapan çocuk gibi figürlerle süs eşyaları hazırlayan usta, zamanla çalışmalarının bir hayat döngüsü kompozisyonuna dönüştüğünü belirtti. El emeği ürünlerin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Usta-Çırak Geleneğini Sürdürme Çağrısı

Kırşehir'de kendisinden başka taş süsleme sanatıyla uğraşan kimse olmadığını ifade eden Kiper, mesleğin geleceği konusunda endişeli olduğunu söyledi. Sanatını gelecek nesillere aktarmak istediğini belirterek, "Bu işi usta-çırak ilişkisiyle öğretmek istiyorum. İnsanlar ekmeğini taştan çıkarmayı öğrenmeli" çağrısında bulundu.

Kiper, sanata ilgi duyan gençleri usta-çırak ilişkisiyle yetiştirmeye hazır olduğunu söyledi ve mesleğin devamı için çırak aradığını yineledi.

Kırşehir'de taş süsleme sanatının son temsilcisi mesleğini öğrenecek çırak arıyor