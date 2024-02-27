Galatasaray Üniversitesi’nde Sözleşmeli Personel Fırsatı! 60 KPSS ile Temizlik, Büro ve Güvenlik Personeli Olmak İçin Başvurabilirsiniz!

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ NELER?

Galatasaray Üniversitesi, Resmi Gazete’de 27 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan ilanla 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Galatasaray Üniversitesi, personel ihtiyacını karşılamak için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında farklı kadrolarda 12 personel alacak. Başvuru şartları ve tarihleri haberimizde.





GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Galatasaray Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı için Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından aşağıdaki kadrolara personel alacak:

4 Temizlik Görevlisi, 1 Şoför, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Büro Personeli, 1 Teknisyen (Bilgisayar)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Galatasaray Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı için adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları arayacak. Buna göre adayların:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kamu haklarından mahrum olmaması, Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması, Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması gibi şartları taşıması gerekecek.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM KPSS PUAN ŞARTI NEDİR?

Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekecek.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adayların, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekecek. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM KONTENJANA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR NELER?

















GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ NEDİR?

Galatasaray Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı için başvuruları 27 Şubat - 12 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edecek. Başvurular sadece Üniversiteye yapılacak.

Galatasaray Üniversitesi personel alımı ilanı nerede yayımlandı? Galatasaray Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.



Galatasaray Üniversitesi kaç personel alacak? Galatasaray Üniversitesi 12 personel alacak.

Galatasaray Üniversitesi personel alımı için KPSS puanı kaç olmalı? Galatasaray Üniversitesi personel alımı için KPSS puanı en az 60 olmalı.

Galatasaray Üniversitesi personel alımı için hangi kadrolar var? Galatasaray Üniversitesi personel alımı için temizlik görevlisi, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve teknisyen kadroları var.

Galatasaray Üniversitesi personel alımı için başvuru tarihleri ne zaman? Galatasaray Üniversitesi personel alımı için başvuru tarihleri 27 Şubat - 12 Mart 2024 arasında.