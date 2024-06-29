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Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı! En az lise mezunu olanlara büyük fırsat

Gazi Üniversitesi'nde personel alım süreci sona yaklaşıyor. Haberimizde, lise düzeyinde eğitim almış adaylar için başvuru şartları ve açık pozisyonların sayısı detaylı bir şekilde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:30
Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı! En az lise mezunu olanlara büyük fırsat

Gazi Üniversitesi, kadroda yer alan boşlukları doldurmak amacıyla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak 4/B sözleşmeli statüde 19 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, adayların seçimi KPSS puan sıralamasına göre yapılacak ve alımlar için asgari 50 ile 60 KPSS puan şartı aranacaktır. Gazi Üniversitesi'nin bu alım süreci yakında sona erecektir.

Son Günler!

Gazi Üniversitesi'nin personel alım süreci sona yaklaşıyor. İki hafta önce duyurulan ilanla eş zamanlı olarak başlayan başvurular, şimdi son buluyor. Başvuru yapmayı henüz gerçekleştirmemiş adayların, 28 Haziran 2024 tarihine kadar online sistem üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Süreci: 7 - 28 Haziran 2024

Online Başvuru Adresi: Gazi Üniversitesi Personel İlanları Web Sayfası

Sınavsız Personel Alınacak!

Gazi Üniversitesi, yayınladığı personel alım ilanında adaylardan herhangi bir sınav talep etmeyecek. Sınavsız olarak gerçekleştirilecek bu personel alımında, adayların değerlendirmesi KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. Adaylar, kontenjan ve mezuniyet bilgilerine göre, en yüksek KPSS puanından başlayarak sıralanacak ve bu sıralama neticesinde değerlendirileceklerdir.

Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Koşulları:

Gazi Üniversitesi'nin açık pozisyonları için mezuniyet düzeylerine göre kontenjanlar şu şekildedir:

  •   Lise Mezunları için: 3 Teknisyen ve 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu,
  •   Ön Lisans Mezunları için: 6 Büro Personeli (Muhasebe) ve 3 Sağlık Teknikeri pozisyonu,
  •   Lisans Mezunları için: 1 Avukat, 1 Fizyoterapist ve 4 Hemşire pozisyonu bulunmaktadır.

Başvuru Şartları

Adayların, Gazi Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı için taşımaları gereken genel şartlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilmiştir. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmaları, sağlık durumlarının görevlerini yerine getirmelerine mani olmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli sonuçlar almaları, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları ve erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Ek olarak, adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmaları beklenmektedir.

KPSS Puanı Şartı

Gazi Üniversitesi'nin alım yapacağı pozisyonlar için KPSS puanı şartı bulunmaktadır. Adayların, 2022 KPSS'den Lise düzeyi için P94, Ön Lisans düzeyi için P93 ve Lisans düzeyi için P3 puan türlerinden en az 50, bazı pozisyonlar için ise en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Eczacı pozisyonu için ise KPSS puanı şartı aranmayacaktır.

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