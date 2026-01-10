Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Gaziantep, 2025'te turizm rekoru kırdı: konaklayan turist sayısı 1 milyon 21 bin 138 olurken, günübirlik ziyaretlerle toplam ziyaretçi 2 milyonu aştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:08
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Gaziantep 2025'te turizmde rekor kırdı

Gaziantep, gastronomisi, müzeleri ve tarihi dokusuyla 2025 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken kent, hem konaklama hem de günübirlik ziyaretçi sayısında önemli artışlar kaydetti.

Ziyaretçi ve konaklama verileri

2024'teki rekoru geride bırakan kentte, 2025 yılında Gaziantep'i ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 21 bin 138 olarak açıklandı. Günübirlik ziyaretçiler dahil edildiğinde kent, 2025 yılında 2 milyonu aşkın kişiyi ağırladı. Konaklayan turist sayısındaki artış önceki yıla göre %6 olarak gerçekleşti ve hedeflenen 2 milyon turist hedefine ulaşıldı.

Turistik değerler ve dönüşüm

Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Zeugma Antik Kenti, Rumkale, Yesemek Açık Hava Müzesi, Hamam Müzesi, 25 Aralık Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi ile Gaziantep Kalesi gibi tarihi ve kültürel değerler, kentin artık yalnızca günübirlik ziyaret edilen bir yer olmaktan çıkıp konaklanan bir turizm merkezi haline gelmesinde belirleyici oldu.

Sanayi ve ticaretin yanı sıra gastronomi ile de ön plana çıkan kent, müzeler kenti olarak anılmayı sürdürürken turistlerin en çok tercih ettiği şehirler arasında yer aldı.

Hedefler ve yetkili açıklaması

2025'te rekor kıran Gaziantep'in yeni hedefi, kenti 3 milyon turist ile buluşturmak. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 verilerini duyurdu ve konaklayan turist sayısındaki artışı vurguladı.

"Çok daha yukarıları hedefliyoruz"

Vali Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz 12 binin üzerinde yatak kapasitesiyle bölgemizdeki en fazla yatak kapasitesine sahip şehir ve yatak sayımız yeni yapılan tesislerle her geçen gün artıyor. 2025 yılında Gaziantep’i 1 milyon 21 bin 138 turist ziyaret etti. Dünya ve bölge konjonktürüne rağmen ilimiz bu yıl geçen yıla göre konaklayan turist sayısını yüzde 6 oranında artırdı. Önümüzdeki dönemde ziyaretçi turist sayısında çok daha yukarıları hedefliyoruz. Bu şehir inşallah ileride adından çok daha fazla söz ettirecek" ifadelerini kullandı.

Gaziantep, tarihi dokusu, kültürel mirası ve gastronomik zenginlikleriyle turizm pastasından daha büyük pay almak için çalışmalarını sürdürüyor.

GASTRONOMİSİ, MÜZELERİ, KÜLTÜRÜ, DOĞAL ZENGİNLİKLERİ VE TARİHİ ALANLARI İLE YERLİ VE YABANCI...

GASTRONOMİSİ, MÜZELERİ, KÜLTÜRÜ, DOĞAL ZENGİNLİKLERİ VE TARİHİ ALANLARI İLE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLMAYA DEVAM EDEN GAZİANTEP, 2025 YILINDA TURİZMDE REKOR KIRDI.

GASTRONOMİSİ, MÜZELERİ, KÜLTÜRÜ, DOĞAL ZENGİNLİKLERİ VE TARİHİ ALANLARI İLE YERLİ VE YABANCI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor
2
Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği
3
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
4
İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde
5
Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar
6
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları