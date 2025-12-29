DOLAR
Gaziantep Büyükşehir Karla Mücadelede Tam Kadro: 45 Tuzlama Robotu Sahada

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan kar yağışına karşı 45 tuzlama robotu ve geniş araç filosuyla ulaşımı güvenli tutmak için tüm ekipleriyle sahada.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:19
Gaziantep Büyükşehir Karla Mücadelede Tam Kadro: 45 Tuzlama Robotu Sahada

Gaziantep Büyükşehir Karla Mücadelede Tam Kadro

Gece başlayan kar yağışına karşı hazırlık ve anlık müdahale

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışına karşı şehir genelinde ulaşımın aksamaması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve buzlanma risklerinin azaltılması amacıyla tüm ekipleriyle sahada görev yapıyor.

Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, kritik güzergâhlarda önleyici tuzlama ve yol güvenliği uygulamalarını devreye alarak gece boyunca aralıksız çalıştı. Kışla mücadele kapsamında güçlü araç filosu ve teknik altyapısıyla sahada olan ekipler, özellikle ana arterler ile riskli bölgelerde yoğun mesai harcıyor.

45 tuzlama robotu, 17 greyder, 16 loder, 35 beko loder ve 21 kürekli ekip aracı ile kentin farklı noktalarında eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Kent genelindeki yol durumu, Trafik Kontrol Merkezi tarafından anlık olarak takip edilirken, olumsuzluk yaşanması muhtemel noktalara ekipler hızlı bir şekilde yönlendiriliyor. Böylece kar birikimi ve buzlanma ihtimaline karşı zamanında müdahale edilerek ulaşımın güvenli sürdürülmesi hedefleniyor.

Büyükşehir ekipleri sabah saatlerinde, başta ana arterler, toplu taşıma güzergahları, hastane yolları ve yoğun kullanılan bölgeler olmak üzere ulaşım akslarını açık tutacak şekilde yolları hazır hale getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kış süresince vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalarıyla sahada olmaya; kar yağışı ve buzlanma riskine karşı planlı ve hızlı müdahale anlayışıyla görevini sürdürmeye devam edecek.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, KAR YAĞIŞINA KARŞI TAM KADRO SAHADA

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, KAR YAĞIŞINA KARŞI TAM KADRO SAHADA

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, KAR YAĞIŞINA KARŞI TAM KADRO SAHADA

