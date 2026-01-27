Gaziantep'in Kapalı Çarşısı: Çeyiz ve Antep İşi Nakışının Vazgeçilmez Adresi

Gaziantep'in 50 yıllık Kapalı Çarşısı, UNESCO tescilli Antep işi nakışı başta olmak üzere çeyiz ve düğün ihtiyaçlarının merkezi konumunda.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:32
Gaziantep'in Kapalı Çarşısı: Çeyiz ve Antep İşi Nakışının Vazgeçilmez Adresi

Gaziantep'in Kapalı Çarşısı çeyiz hazırlıklarında öncelikli adres

Gaziantep’te evlenecek gençler, UNESCO’nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne giren Antep işi nakışı başta olmak üzere diğer çeyiz malzemelerini kentin 50 yıllık simgesi Kapalı Çarşı’dan temin ediyor.

Tarihi çarşının konumu ve işlevi

Şahinbey ilçesinin Alaybey Mahallesinde, Gaziler Caddesi üzerinde yer alan Kapalı Çarşı; pasaj, han ve yüzlerce iş yeriyle 1970’li yıllardan beri kent halkına hizmet veriyor. Tarihi dokusu ve ticari canlılığıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken çarşı, genç kızların çeyiz hazırlığında merkezi bir rol oynuyor.

Gelinlikten kına malzemesine geniş ürün yelpazesi

Çarşıda gelinlikten abiyeye, bindallıdan damatlığa; çiçek, kına ve kız isteme tepsisi ile saat, altın ve organizasyon malzemelerine kadar düğün ve nişan hazırlıklarında ihtiyaç duyulan pek çok ürün bulunuyor. Aileleriyle çarşıya gelen gençler, özellikle UNESCO tescilli Antep işi nakışına yoğun ilgi gösteriyor.

Esnaf ve yönetici görüşleri

Kapalı Çarşı Müdürü Erdal Durdu, çarşının düğün sektörüne 50 yıldır hizmet verdiğini vurgulayarak, "Çarşımızın tarihi geçmişi vardır. Çarşımızda genelde çeyiz ürünleri, bebek şekeri, nikah şekeri, yazma, şal, eşarp ve daha çok kızların çeyizini oluşturan malzemeler satılmaktadır. Çarşımızın potansiyeli çok iyidir. Gaziantep halkı da genelde bu çarşıyı tercih etmektedir" dedi.

Esnaf Muslihittin Balık, Kapalı Çarşı’yı anlatırken, "Kapalı Çarşı çok eski bir çarşıdır. 1970’li yıllardan beri genellikle tuhafiye, incik, boncuk ve genç kızların çeyizlerini hazırladığı bir çarşı olan Kapalı Çarşı kına malzemeleri ve düğün aksesuarı gibi malzemeleri de bu çarşıdan alıyor" ifadelerini kullandı.

Aslan Yılmaz ise, "Çarşımızda genelde nişan, düğün ve kına gecesi gibi özel günlerin malzemeleri ile genç kızlar için çeyizlik ürünler satılıyor. Çarşımızın güzel bir ortamı var. Çarşımızdaki dükkanlarda fiyatlar piyasaya göre daha uygun satılmaktadır" şeklinde konuştu.

Yaren Şahin de vatandaşların gözünde Kapalı Çarşı’nın önemini özetleyerek, "Genelde tüm genç kızlar nişan ve düğün hazırlıklarını Kapalı Çarşı’dan yaparlar. Bindallı ve gelinlik ile süs eşyalarını Kapalı Çarşı’dan alırız. Çok güzel bir çarşı ve düğüne dair her ürünü bu çarşıda bulabiliyoruz. Gaziantep’te genelde herkes bu çarşıyı tercih eder" dedi.

Sonuç: Gaziantep’in ticari mirası Kapalı Çarşı, hem tarihi dokusu hem de düğün sektörüne sunduğu kapsamlı ürünlerle çeyiz hazırlayan gençlerin ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

GAZİANTEP'TE EVLENECEK GENÇLER, UNESCO'NUN "İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TEMSİLİ...

GAZİANTEP'TE EVLENECEK GENÇLER, UNESCO'NUN "İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TEMSİLİ LİSTESİ"NE GİREN ANTEP İŞİ NAKIŞI BAŞTA OLMAK ÜZERE DİĞER ÇEYİZ MALZEMELERİNİ KENTİN 50 YILLIK ÇARŞISI OLAN KAPALI ÇARŞI’DA HAZIRLIYOR.

GAZİANTEP'TE EVLENECEK GENÇLER, UNESCO'NUN "İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TEMSİLİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi'nde Personel Çalışma Şartları İyileştirildi
2
Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
3
Samsun’da Çam Kese Tırtılı İstilası: Orman ve İnsan Sağlığı Tehdidi
4
Hatay Otogarı'nda Güvenlik Görevlisinin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı
5
Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek
6
Elazığ'da Murat Nehri'nde 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
7
Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları