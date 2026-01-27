Gaziantep'in Kapalı Çarşısı: Çeyiz ve Antep İşi Nakışının Vazgeçilmez Adresi

Gaziantep'in Kapalı Çarşısı çeyiz hazırlıklarında öncelikli adres

Gaziantep’te evlenecek gençler, UNESCO’nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne giren Antep işi nakışı başta olmak üzere diğer çeyiz malzemelerini kentin 50 yıllık simgesi Kapalı Çarşı’dan temin ediyor.

Tarihi çarşının konumu ve işlevi

Şahinbey ilçesinin Alaybey Mahallesinde, Gaziler Caddesi üzerinde yer alan Kapalı Çarşı; pasaj, han ve yüzlerce iş yeriyle 1970’li yıllardan beri kent halkına hizmet veriyor. Tarihi dokusu ve ticari canlılığıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken çarşı, genç kızların çeyiz hazırlığında merkezi bir rol oynuyor.

Gelinlikten kına malzemesine geniş ürün yelpazesi

Çarşıda gelinlikten abiyeye, bindallıdan damatlığa; çiçek, kına ve kız isteme tepsisi ile saat, altın ve organizasyon malzemelerine kadar düğün ve nişan hazırlıklarında ihtiyaç duyulan pek çok ürün bulunuyor. Aileleriyle çarşıya gelen gençler, özellikle UNESCO tescilli Antep işi nakışına yoğun ilgi gösteriyor.

Esnaf ve yönetici görüşleri

Kapalı Çarşı Müdürü Erdal Durdu, çarşının düğün sektörüne 50 yıldır hizmet verdiğini vurgulayarak, "Çarşımızın tarihi geçmişi vardır. Çarşımızda genelde çeyiz ürünleri, bebek şekeri, nikah şekeri, yazma, şal, eşarp ve daha çok kızların çeyizini oluşturan malzemeler satılmaktadır. Çarşımızın potansiyeli çok iyidir. Gaziantep halkı da genelde bu çarşıyı tercih etmektedir" dedi.

Esnaf Muslihittin Balık, Kapalı Çarşı’yı anlatırken, "Kapalı Çarşı çok eski bir çarşıdır. 1970’li yıllardan beri genellikle tuhafiye, incik, boncuk ve genç kızların çeyizlerini hazırladığı bir çarşı olan Kapalı Çarşı kına malzemeleri ve düğün aksesuarı gibi malzemeleri de bu çarşıdan alıyor" ifadelerini kullandı.

Aslan Yılmaz ise, "Çarşımızda genelde nişan, düğün ve kına gecesi gibi özel günlerin malzemeleri ile genç kızlar için çeyizlik ürünler satılıyor. Çarşımızın güzel bir ortamı var. Çarşımızdaki dükkanlarda fiyatlar piyasaya göre daha uygun satılmaktadır" şeklinde konuştu.

Yaren Şahin de vatandaşların gözünde Kapalı Çarşı’nın önemini özetleyerek, "Genelde tüm genç kızlar nişan ve düğün hazırlıklarını Kapalı Çarşı’dan yaparlar. Bindallı ve gelinlik ile süs eşyalarını Kapalı Çarşı’dan alırız. Çok güzel bir çarşı ve düğüne dair her ürünü bu çarşıda bulabiliyoruz. Gaziantep’te genelde herkes bu çarşıyı tercih eder" dedi.

Sonuç: Gaziantep’in ticari mirası Kapalı Çarşı, hem tarihi dokusu hem de düğün sektörüne sunduğu kapsamlı ürünlerle çeyiz hazırlayan gençlerin ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

