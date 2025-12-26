DOLAR
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi: 700 El Yapımı Oyuncakla Geçmişe Yolculuk

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, 1700-1800’lü yıllara ait 700’e yakın el yapımı oyuncak ve 24 ülkeyi kapsayan koleksiyonuyla ziyaretçilere kültürlerarası bir yolculuk sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:30
Gaziantep'in Bey Mahallesi'nde yer alan Oyun ve Oyuncak Müzesi, kültür turizmine eşsiz bir pencere açıyor. Müzede 1700-1800’lü yıllara ait el yapımı 700’e yakın oyuncak sergileniyor.

Koleksiyonda neler var?

Müze, Türk oyuncaklarının yanı sıra Almanya, Japonya, Arjantin, İngiltere, Fransa, İran, Çin, ABD ve Azerbaycan gibi ülkelerden getirilen oyuncakları da barındırıyor. Dünyada nadir görülen Laterna Magica ve ilk seri üretim Mickey Mouse, Pinokyo, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler oyuncakları koleksiyonda öne çıkıyor. Geleneksel oyun ve oyuncaklar arasında çömçe gelin, topaç, bilye, aşık, peçiç ve 1700-1800’lü yılları yansıtan bebek evleri yer alıyor.

Mağara Galeri ve 24 Ülke Teması

Müze, Türkiye'deki dört oyuncak müzesinden biri olarak asırlık oyuncakları sergiliyor. Mağara galeri, ziyaretçilerin en çok beğendiği bölüm; burada dünya çocukları temasıyla 24 ülkenin çocuk maketleri, yöresel kıyafetleri ve mimari öğeleriyle sunuluyor. Türk oyuncakları galerisinde ise Gaziantep'e özgü el yapımı oyuncaklar dikkat çekiyor.

Ziyaretçi Deneyimi

Müze, özellikle çocuk ve genç ziyaretçiler için adeta masalsı bir yolculuk sunuyor. Yıl boyunca daha çok çocukların ilgi gösterdiği müzede, geçmişten günümüze oyuncakları büyük bir heyecanla keşfeden ziyaretçiler, sergilenen yüzlerce oyuncağa hayran kalıyor.

Ziyaretçi Görüşleri

Mustafa Artaş: "Çocukların geçmişe yönelik oyuncakları görmesi, en azından bilgilenmesi ve bizim de onlarla beraber güzel vakit ve güzel bir gün geçiriyoruz. Bir nevi çocukları bilinçlendirmek ve çocukların geçmişe yönelik bilgiler edinmesi geldik. Diğer yerleri de gezmek istiyoruz. Eski oyuncakları da görmüş oluyoruz. Aslında bu müzede çocukluğumuza gidiyoruz. Çocuklarla beraber yetişkinler de aslında çocukluğunu yaşıyor."

Nezire Coşkunpınar Öz (Şanlıurfa’dan gelen ziyaretçi): "Oğlum Ediz, her çocuk gibi oyuncaklara çok düşkün. Çocuklar oyuncakları çok severler. Ama eskilerin nelerle oynadığını, nasıl zaman geçirdiğini görmesi bence çok güzeldi. Güzel bir müze ve çok beğendik."

Muhammed Hüseyin Koçyiğit: "Müzede annelerimizin, babalarımızın oynadığı oyuncaklardan, kardeşlerimizin oynadığı oyuncaklar kadar oyuncak var. Eskiden yeniye tüm oyuncakları burada görüyoruz. Küçükken oynadığımız oyuncaklar da var. Askerler, arabalar, sevdiğim oyuncaklar da var. Güzel bir müze ve bu müzeyi sevdim. Bir daha gelmek isterim."

Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerini kültürlerarası bir yolculuğa çıkararak hem geçmişi hem de farklı coğrafyaların oyuncak kültürünü gözler önüne seriyor.

