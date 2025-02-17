Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz yabancı dil kursları başlatıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:48
Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Gaziantep'ten Kadınlara Ücretsiz Destek

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, kadınlara yönelik yeni bir destek kararı alarak, ücretsiz hizmet sunmaya başladı. Ülke genelindeki belediyelerin sağladığı desteklerin arasında önemli bir yer taşıyan bu uygulama, özellikle kadınların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ücretsiz Yabancı Dil Kursları

Özgecan Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde açılan ücretsiz yabancı dil kursları, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki ev hanımları ve genç kadınlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Kadınlar, bu kurslar sayesinde hem yeni bir dil öğrenme fırsatı bulacak hem de sosyalleşme imkanı elde edecek.

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Yerel halk, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak isteyen annelerin bu kurslardan büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Katılımcılardan Fatma Aydın, "Evde boş boş oturmaktansa buraya gelerek kendimi geliştireyim dedim. İki torunum var ve onlarla yabancı dil terimleri konusunda yetişemediğimi hissettim. Bu nedenle bu kursa katılmayı seçtim" diyerek kursun kendisine kattığı değerleri anlattı.

Diğer bir kursiyer Ayşe Ağbal ise, yabancı dil öğreniminin sadece kişisel gelişim için değil, aile içi iletişimde de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Ağbal, "Bir yerlere gittiğimizde yabancı dillerin konuşulduğu ortamlarda kendimizi yetersiz hissediyorduk. Bu kurs sayesinde hem kendimi geliştirecek hem de gelecekte çocuklarıma örnek olabileceğim," diyerek düşüncelerini ifade etti.

Şehitkamil Belediyesi'nin sağladığı bu destekle birlikte, kadınlar hem eğitim alma fırsatı yakalıyor hem de toplumsal katılım sağlamış oluyor.

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