Gaziantep'te Kar Yağışı Sürüyor: Merkez 20 cm, Kırsal 35-40 cm

Gaziantep'te kar yağışı devam ediyor

Gaziantep'te dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaklaşık 24 saattir aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kent genelinde gece boyunca süren yağış hayatı etkiliyor.

Kar kalınlığı ve etkileri

Kar sonrası ölçümler, şehir merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 20 santim, kırsal alanlarda ise 35-40 santim olduğunu gösteriyor. Yoğun kar örtüsü özellikle ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara yol açtı.

Belediye çalışmaları ve ulaşım

Belediye ekipleri gece boyunca ana arterler, caddeler ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Dün akşam saatlerinde kar nedeniyle kapanan TAG Otoyolu yeniden trafiğe açıldı.

Hava beklentisi

Kentte kar yağışının öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

