Gaziantep'te Kule Vinç Operatörü Siparişi Vinçle Alıyor

Gaziantep'te Yenilikçi Sipariş Sistemi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde rezerv alan çalışmalarının yürütüldüğü bir inşaat sahasında, kule vinç operatörü Murat Kan, 40 metre yüksekliğindeki vincinde ilginç bir yöntemle siparişlerini alıyor.

Kule Vinçle Sipariş İletimi

Bölgede, İslahiye Belediyesi binasının kontrolsüz yıkımının ardından inşa edilen konut ve ticari alanın inşaatında çalışan Murat Kan, kafe işletmecisi Murat Tatbak ile cep telefonu üzerinden iletişim sağlayarak ihtiyaçlarını bildiriyor.

Yüksekten Gelen Siparişler

Tatbak, operatörün siparişini aldıktan sonra, göndermek için hazırlanan ürünleri, vincin gönderdiği zincirli halata bağlıyor. Bunun nedeni, operatörün yüksekten inip çıkmasının zorluğudur. Bu yöntemle, hem zamandan tasarruf sağlanıyor hem de gereken malzemeler hızla ulaştırılıyor.

Öne Çıkan Yöntem: Bu şekilde yapılan siparişler, inşaat alanında çalışanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.