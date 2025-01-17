Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Gaziantep'in Araban ilçesinde devlet destekleri ile vatandaşların yüzü gülüyor. Eğitim maliyetleri artırırken, bu süreçte dar gelirli aileler için hükümet ve yerel yönetimler çeşitli yardım imkânları sunuyor. Son olarak, Araban Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan nakdi yardım kampanyası, öğrencilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Üniversite Öğrencilerine Önemli Destek

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in liderliğinde hayata geçirilen bu projeyle, 4 yıllık fakülte okuyan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 10.000 TL nakdi yardım yapılacak. Ayrıca, tıp fakültesi öğrencileri için bu destek 15.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu yardımlar, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

Başvurular, 20 Ocak 2025 ile 10 Şubat 2025 tarihleri arasında E-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. E-devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar ise sosyal vakıflara bizzat başvuruda bulunabilir. Araban ilçesinde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi ailelerin 4 yıllık fakülte veya tıp fakültesinde okuyan çocukları bu destekten yararlanma fırsatı bulacaklar.

Başvuru yapacak öğrencilerin, ihtiyaç sahibi olduklarını belgeleriyle kanıtlamaları şartıyla destekten faydalanabilecekleri ifade ediliyor.