Gaziantep’te Toplu Ulaşım 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji uyarısı sonrası 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde belediyeye bağlı toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:49
Belediyeden kar önlemi: Toplu taşıma ücretsiz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda, yarın ve takip eden gün için öngörülen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması amacıyla önemli bir karar aldı.

Bu kapsamda belediyeye bağlı toplu ulaşım araçları 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde ücretsiz hizmet verecek. Uygulama; turuncu otobüsler, tramvay ve GAZİRAY seferlerini kapsıyor.

Belediye, kar yağışının etkisini artırması ihtimaline karşı ulaşımda toplu taşımanın tercih edilmesi çağrısında bulundu. Amaç, trafikte yoğunluğun azaltılması, özel araç kullanımının sınırlandırılması ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi olarak açıklandı.

Kar yağışının etkili olacağı süre boyunca yol açma, tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler kapsamında belediyeye bağlı tüm ekipler sahada görev başında olacak. Özellikle ana arterler ve kritik güzergahlar Trafik Kontrol Merkezi üzerinden anlık olarak takip edilecek ve ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalar aralıksız sürdürülecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan da zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi.

