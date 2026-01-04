Gaziantep'te Yaban Hayvanlarına 300 Kilo Yem Bırakıldı
Doğa Koruma ekipleri Sof Dağı ve kent genelinde yemleme yaptı
Yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yem bırakma çalışması başlattı.
Özellikle yaban hayvanlarının yoğunlukta yaşadığı Sof Dağı'nda yürütülen yemleme faaliyeti kapsamında, dağlık alanlara saman ve keklik yeminden oluşan yaklaşık 300 kilo yiyecek bırakıldı.
Ekipler, aynı çalışmayı kentin farklı noktalarında da sürdürüyor; amaç, zorlu kış koşullarında yaban hayatının beslenme desteğini sağlamak ve hayvanların yaşamını kolaylaştırmak.
