Gaziantep'te Yaban Hayvanlarına 300 Kilo Yem Bırakıldı

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ekipleri Sof Dağı ve kent genelinde yaklaşık 300 kilo saman ve keklik yemi bıraktı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:09
Doğa Koruma ekipleri Sof Dağı ve kent genelinde yemleme yaptı

Yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yem bırakma çalışması başlattı.

Özellikle yaban hayvanlarının yoğunlukta yaşadığı Sof Dağı'nda yürütülen yemleme faaliyeti kapsamında, dağlık alanlara saman ve keklik yeminden oluşan yaklaşık 300 kilo yiyecek bırakıldı.

Ekipler, aynı çalışmayı kentin farklı noktalarında da sürdürüyor; amaç, zorlu kış koşullarında yaban hayatının beslenme desteğini sağlamak ve hayvanların yaşamını kolaylaştırmak.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

