Gaziantep'te Yaban Hayvanlarına 300 Kilo Yem Bırakıldı

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ekipleri Sof Dağı ve kent genelinde yaklaşık 300 kilo saman ve keklik yemi bıraktı.