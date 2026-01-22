Gaziantep’te Yoğun Kar: Havalimanı Uçuşlara Kapandı

22-23 Ocak uyarısının ardından başlayan yoğun kar Gaziantep'i beyaza bürüdü; havalimanı saat 19.00’a kadar kapatıldı, belediye ekipleri karla mücadelede teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:48
Gaziantep’te Yoğun Kar: Havalimanı Uçuşlara Kapandı

Gaziantep’te Yoğun Kar: Havalimanı Uçuşlara Kapandı

Gaziantep’te öğle saatlerinde başlayan ve giderek yoğunlaşan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar zaman zaman tipi şeklinde etkili olurken, Gaziantep Havalimanı saat 19.00’a kadar uçuşlara kapatıldı.

Meteoroloji Uyarısı ve Başlangıç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Gaziantep için 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte öğle saatlerine doğru kar başladı ve kısa sürede etkisini artırdı.

Karla Mücadele ve Belediye Çalışmaları

Belediye ekipleri teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesi ekipleri özellikle ana yolları ve caddeleri açık tutmak için yoğun yol açma ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 317 kilometrelik yol ağında ana arterler, hastane yolları, kavşaklar ve toplu taşıma güzergahlarına öncelik verdi. Ekipler, yol eğiminin yüksek olduğu 17 kritik bölgede buz çözücü solüsyon uygulaması planlarken, 3 bin 650 kilometrelik köy yolu ağında, ara arterlerde ve kaldırımlarda da karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Karla mücadele çalışmalarında toplam 193 araç ile 825 personel görev yapıyor.

Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

Gaziantep Valiliği ise yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların saat 19.00’a kadar iptal edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden ve etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Gaziantep Havalimanı bugün akşam saat 19.00’a kadar tüm uçuşlara kapanmıştır. Havalimanımıza karla mücadele amacıyla DHMİ tarafından başka illerden 2 araç takviyesi daha yapılmış olup, karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP'TE ÖĞLE SAATLERİNE DOĞRU BAŞLAYAN VE GİDEREK ETKİSİNİ ARTTIRMAYA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI...

GAZİANTEP'TE ÖĞLE SAATLERİNE DOĞRU BAŞLAYAN VE GİDEREK ETKİSİNİ ARTTIRMAYA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI KENTİ TAMAMEN BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI.

GAZİANTEP'TE ÖĞLE SAATLERİNE DOĞRU BAŞLAYAN VE GİDEREK ETKİSİNİ ARTTIRMAYA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı — KOBİ'lere E‑Ticaret ve Dijitalleşme Desteği
2
Osmangazi Belediyesi'nden Türk Bayrağına Güçlü Tepki
3
Şanlıurfa’da Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı
4
Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek
5
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda
6
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında
7
Bingöl'e Kuvvetli Kar Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge'den İkaz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları