Gaziantep’te Yoğun Kar: Havalimanı Uçuşlara Kapandı

Gaziantep’te öğle saatlerinde başlayan ve giderek yoğunlaşan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar zaman zaman tipi şeklinde etkili olurken, Gaziantep Havalimanı saat 19.00’a kadar uçuşlara kapatıldı.

Meteoroloji Uyarısı ve Başlangıç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Gaziantep için 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte öğle saatlerine doğru kar başladı ve kısa sürede etkisini artırdı.

Karla Mücadele ve Belediye Çalışmaları

Belediye ekipleri teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesi ekipleri özellikle ana yolları ve caddeleri açık tutmak için yoğun yol açma ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 317 kilometrelik yol ağında ana arterler, hastane yolları, kavşaklar ve toplu taşıma güzergahlarına öncelik verdi. Ekipler, yol eğiminin yüksek olduğu 17 kritik bölgede buz çözücü solüsyon uygulaması planlarken, 3 bin 650 kilometrelik köy yolu ağında, ara arterlerde ve kaldırımlarda da karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Karla mücadele çalışmalarında toplam 193 araç ile 825 personel görev yapıyor.

Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

Gaziantep Valiliği ise yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların saat 19.00’a kadar iptal edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden ve etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Gaziantep Havalimanı bugün akşam saat 19.00’a kadar tüm uçuşlara kapanmıştır. Havalimanımıza karla mücadele amacıyla DHMİ tarafından başka illerden 2 araç takviyesi daha yapılmış olup, karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

