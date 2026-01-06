Bursa’da 380 hektarlık ekolojik kentsel dönüşüm ve 29 km’lik Kuzey Bulvarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde örnek teşkil edecek bir dönüşüm planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. 380 hektarlık alanda uygulanacak proje, Ankara İzmir yolunda Mudanya yoluna paralel olarak uzanan 29 kilometre uzunluğunda ve 65 metrelik bir Kuzey Bulvarı ile birlikte ekolojik temelli bir kentsel tasarım öngörüyor.

Ekolojik temelli bütüncül kentsel tasarım

Projede yaya öncelikli ulaşım, geniş yeşil altyapı ve fosil yakıt kullanılmadan tasarlanmış Pasif Ev sistemiyle konutlar yer alacak. Amaç, Türkiye’de örnek gösterilecek; sağlıklı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir kent ortamı oluşturmak ve plansız biçimde gelişmiş bölgeleri dönüştürmek.

Yeşil sistem ve yeni imar modeli

Planlama kapsamında ayrık nizam yerine blok nizam tercih edilerek imar adaları büyütüldü. Bahçe duvarlarının kaldırılmasıyla birlikte kullanılmayan yan bahçeler ve önceki sistemde yol olarak ayrılan alanlar yeşil sisteme katılacak. Oluşturulan imar adaları 20-30 hektarlık parçacıklar halinde uygulanabilir şekilde tasarlandı ve bu adaların çevresi en az 30 metre genişliğinde araç yollarıyla çevrilecek. Parklar, sosyal donatı ve eğitim yapıları kesintisiz yeşil yaya akslarıyla birbirine bağlanacak; böylece çocukların okula 1-2 km mesafeyi araç trafiğinden arındırılmış güvenli yollardan yürüyerek gitmesi sağlanacak.

Günlük yaşamda yaya önceliği

Projenin en dikkat çeken yönü, günlük ihtiyaçların yürüyerek karşılanacağı bir kent düzeni hedeflemesi. Eğitim, sağlık, sosyal donatı ve park alanları arasında kurulacak kesintisiz yaya bağlantıları sayesinde kent sakinleri araç kullanımını azaltabilecek. Enerji verimliliği yüksek, fosil yakıtsız konutlar üretilerek hem çevresel hem de sosyal sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Kuzey Bulvarı: yeni ulaşım omurgası

Projede merkezi bir role sahip olan Kuzey Bulvarı, sağlıksız yapılaşmış bölgelerin dönüştürülmesiyle oluşturularak 29 km boyunca 65 metre genişliğinde kesintisiz bir aks sağlayacak. Bulvar, kentsel dönüşüm alanlarını birbirine bağlayan ana ulaşım omurgası olacak ve ulaşım kararları, dönüşüm ile yeşil altyapı kararlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak.

Uygulama takvimi ve hedefler

Ekolojik temelli bu tasarımın kentin plansız gelişmiş tüm bölgelerinde uygulanması hedefleniyor. İlk uygulama etabının 2026 yılında başlaması için çalışmalar başlatıldı. Projenin genel amaçları arasında güvenli yaşam alanları yaratmak, enerji verimliliğini artırmak ve yaşanabilir bir kent modeli sunmak yer alıyor.

Başkan Bozbey’in açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey projenin hedeflerini ve planlamayı şu sözlerle aktardı: "380 hekterlık alanda ekolojik temelli yeşil sisteme uygun, öğrencilerin okullarına yüreyerek gideceği kentsel tasarımı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni yollar ortaya çıkacak".

