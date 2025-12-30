Samsun Büyükşehir'den Zor Gün Desteği: 6 bin 338 Defin Hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların en zor günlerinde de yanında olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, 2025 yılı içinde kent genelinde 6 bin 338 vatandaşın defin işlemini gerçekleştirdi.

Kapsamlı defin hizmetleri

Büyükşehir Belediyesi, İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy, Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Asarcık, Kavak, Havza, Ladik, 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde hizmet veriyor. Toplam 2 bin 688 mezarlıkta defin hizmeti sunuluyor.

Defin hizmetleri yalnızca mezar kazımıyla sınırlı kalmıyor. Cenazenin bulunduğu yerden alınması, nakil işlemleri, yıkanması ve kefenlenmesi, dini vecibelerin yerine getirilmesi ile mezar yerinin hazırlanması ve defin sürecinin tamamlanması belediye ekiplerince yürütülüyor. Ayrıca şehirlerarası cenaze nakilleri de talep doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Mezarlık bakımı ve altyapı çalışmaları

Mezarlıkların fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Gelen talepler doğrultusunda farklı ilçelerde beton perde çalışmaları yapıldı; bu kapsamda toplam 657,5 metreküp perde beton hizmeti hayata geçirildi.

Bunun yanı sıra mezarlık alanlarında çevre düzenlemesi, ağaç budama ve ot biçme gibi bakım-onarım çalışmaları da Büyükşehir ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Taziye, ulaşım ve manevi destek

Vatandaşların taziye süreçlerinde de destek veren Büyükşehir Belediyesi, 10 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 2 bin 65 cenaze için taziye çadırı hizmeti sağladı. Aynı tarih itibarıyla 295 cenaze için otobüs hizmeti verildi ve defin ile taziye süreçlerinde ulaşım desteği sunuldu.

Belediye, ücretsiz yıkama, nakil ve defin hizmetlerinin yanı sıra cenaze gününden 1 gün sonra taziye ziyaretinde bulunuyor. Taziye ziyaretleri sırasında Büyükşehir'te görevli din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak acılı ailelere manevi destek sağlanıyor. Hizmetler 7/24 anlayışıyla yürütülüyor.

Hizmete nasıl başvurulur?

Vatandaşlar, cenaze hizmetlerinden yararlanmak için Alo 188 hattını arayarak Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze hizmetlerine başvurabilirler.

