Gaziantep Turizmde Rekor Kırdı: 2025'te 2 Milyonu Aştı

Gaziantep, gastronomisi, müzeleri, kültürü, doğal zenginlikleri ve tarihi mekanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam etti. Dünyanın en eski 10 şehri arasında yer alan kent, Osmanlı döneminden kalan han, bedesten, cami ve çarşılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelen ziyaretçilerin ilk durağı olmayı sürdürdü.

Turizm verileri ve konaklama artışı

Gaziantep'i 2025 yılında ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 21 bin 138 olarak açıklandı. Günü birlik ziyaretlerle birlikte kent, 2025'te 2 milyonu aşkın kişiyi ağıladı. Konaklayan turist sayısı önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdi ve şehir, hedeflenen 2 milyon turist hedefine ulaştı.

2020'deki Covid-19 salgını ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından toparlanma sürecine giren Gaziantep, 2024'teki rekorun ardından 2025'te de turizmde güçlü bir performans sergiledi.

Öne çıkan turistik değerler

Zeugma Antik Kenti, Rumkale, Zeugma Mozaik Müzesi, Yesemek Açık Hava Müzesi, Hamam Müzesi, 25 Aralık Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi ile Gaziantep Kalesi gibi çok sayıda tarihi ve kültürel zenginlik, kenti sadece günübirlik değil, konaklamalı ziyaretlerin de adresi haline getirdi. Sanayi, ticaret ve gastronominin yanı sıra müzeler kenti olarak anılan Gaziantep, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği şehirler arasında yer aldı.

Yeni hedef: 3 milyon

2025 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kıran Gaziantep'in yeni hedefi 3 milyon turist ağırlamak. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılı turizm verilerine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz 12 binin üzerinde yatak kapasitesiyle bölgemizdeki en fazla yatak kapasitesine sahip şehir ve yatak sayımız yeni yapılan tesislerle her geçen gün artıyor. 2025 yılında Gaziantep’i 1 milyon 21 bin 138 turist ziyaret etti. Dünya ve bölge konjonktürüne rağmen ilimiz bu yıl geçen yıla göre konaklayan turist sayısını yüzde 6 oranında artırdı. Önümüzdeki dönemde ziyaretçi turist sayısında çok daha yukarıları hedefliyoruz. Bu şehir inşallah ileride adından çok daha fazla söz ettirecek"

