DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Gaziantepliler 2026'yı Şirehan Otel'de Sercan Budak ile Karşılayacak

Şirehan Otel, 2026 için Sercan Budak'lı yılbaşı programı, zengin menü ve sürprizlerle hazırlıklarını tamamladı. Rezervasyon: +90 (342) 221 00 11

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:03
Gaziantepliler 2026'yı Şirehan Otel'de Sercan Budak ile Karşılayacak

Gaziantepliler 2026'yı Şirehan Otel'de Sercan Budak ile Karşılayacak

Gaziantep'te tarihi dokusunu konfor ve eşsiz lezzetlerle birleştiren Şirehan Otel, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Otel, 2026 yılı kutlaması için zengin bir menü ve çok sayıda sürprizle misafirlerini bekliyor.

Yılbaşı gecesinde sahne alacak olan Gaziantepli ünlü sanatçı Sercan Budak ve ekibi, konuklara unutulmaz bir eğlence programı sunacak. Otelin sunduğu menüde başta Gaziantep mutfağı olmak üzere farklı mutfaklardan seçkin lezzetler yer alıyor.

Program ve Rezervasyon

İşletme Müdürü İsmail Kılınç yaptığı değerlendirmede, "Zorlu bir yıl geride kalırken hepimiz umutlarla dolu bir yılı karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Yeni yıla sevdikleri ile huzur ve eğlence dolu bir mekanda girmek isteyenler için zengin bir program hazırladık. Buram buram tarih kokan bir yapıya sahip olan otelimizde yılbaşı gecesinde Gaziantepli ünlü sanatçı Sercan Budak ve ekibi sahne alacak. Türkiye’nin en büyük kervansaray oteli olan otelimizde yeni yıla girecek olanları, başta Gaziantep mutfağı olmak üzere, farklı mutfaklardan oluşan zengin bir menü bekliyor. 2026 yılını otelimizde karşılamak isteyenler +90 (342) 221 00 11 numaralı telefonlardan rezervasyonlarını yaptırabilecekler" dedi.

2026'yı Şirehan Otel'de karşılamak isteyenlerin rezervasyon için iletişime geçebilecekleri telefon: +90 (342) 221 00 11.

2026’E SAYILI GÜNLER KALA TARİHİ ŞİREHAN OTEL’DE YENİ YIL HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI. ZENGİN...

2026’E SAYILI GÜNLER KALA TARİHİ ŞİREHAN OTEL’DE YENİ YIL HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI. ZENGİN MENÜSÜNÜN YANI ISIRA GAZİANTEPLİ ÜNLÜ SANATÇI SERCAN BUDAK’IN SAHNE ALACAĞI ŞİREHAN OTEL’DE KONUKLAR İÇİN BİRÇOK SÜRPRİZDE HAZIRLANDIĞI İFADE EDİLDİ.

2026’E SAYILI GÜNLER KALA TARİHİ ŞİREHAN OTEL’DE YENİ YIL HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI. ZENGİN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve
2
500 Bin Sosyal Konut Projesi: İlk Kura Adıyaman’da Çekildi
3
Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı
4
Batman’da Lapa Lapa Kar Coşkusu: Vatandaşlar Sokağa Döküldü
5
Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı
6
Cizre'de Kar Ulaşımı Felç Etti: Havalimanı Seferleri İptal

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı