Gaziantepliler 2026'yı Şirehan Otel'de Sercan Budak ile Karşılayacak

Gaziantep'te tarihi dokusunu konfor ve eşsiz lezzetlerle birleştiren Şirehan Otel, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Otel, 2026 yılı kutlaması için zengin bir menü ve çok sayıda sürprizle misafirlerini bekliyor.

Yılbaşı gecesinde sahne alacak olan Gaziantepli ünlü sanatçı Sercan Budak ve ekibi, konuklara unutulmaz bir eğlence programı sunacak. Otelin sunduğu menüde başta Gaziantep mutfağı olmak üzere farklı mutfaklardan seçkin lezzetler yer alıyor.

Program ve Rezervasyon

İşletme Müdürü İsmail Kılınç yaptığı değerlendirmede, "Zorlu bir yıl geride kalırken hepimiz umutlarla dolu bir yılı karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Yeni yıla sevdikleri ile huzur ve eğlence dolu bir mekanda girmek isteyenler için zengin bir program hazırladık. Buram buram tarih kokan bir yapıya sahip olan otelimizde yılbaşı gecesinde Gaziantepli ünlü sanatçı Sercan Budak ve ekibi sahne alacak. Türkiye’nin en büyük kervansaray oteli olan otelimizde yeni yıla girecek olanları, başta Gaziantep mutfağı olmak üzere, farklı mutfaklardan oluşan zengin bir menü bekliyor. 2026 yılını otelimizde karşılamak isteyenler +90 (342) 221 00 11 numaralı telefonlardan rezervasyonlarını yaptırabilecekler" dedi.

2026'yı Şirehan Otel'de karşılamak isteyenlerin rezervasyon için iletişime geçebilecekleri telefon: +90 (342) 221 00 11.

