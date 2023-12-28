Gelir İdaresi Başkanlığı tam 1321 memur daha alacak! İl, kontenjan, başvuru şartları açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 1321 memur alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı (DGUY) ve 1271 Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) pozisyonunu kapsıyor.

RESMİ GAZETE İLANLARI YAYIMLANDI

İlgili alımlar için duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. 25 Aralık 2023 tarihinde ilan edilen alımlar, önümüzdeki yılın Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilecek.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Başvuracak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu olmama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alma gibi temel kriterlere ek olarak, yaş, KPSS puanı ve eğitim şartları da dikkate alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı (DGUY) alımı için ön başvurular 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 3 Nisan 2024 olacak.

Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı başvuruları ise 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, uzman yardımcısı pozisyonlarında yapılacak bu alımlarla kadrosunu güçlendirerek kamu hizmetine devam edecek. Adaylar, başvuru tarihleri yaklaştıkça resmi duyuruları takip etmeli ve başvurularını zamanında tamamlamalıdır.